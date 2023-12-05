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威力盃／「紅龜」兒子陳竑愷3安猛打+勝投 台南奪季軍平隊史

聯合報／ 記者蘇志畬／花蓮即時報導
第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，台南市隊拿下季軍，「小紅龜」陳竑愷先發3.1局拿下勝投。記者蘇志畬／攝影
第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，台南市隊拿下季軍，「小紅龜」陳竑愷先發3.1局拿下勝投。記者蘇志畬／攝影

第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天早上的季軍戰，台南市隊打擊發揮，以14：3在5局「扣倒」花蓮藍隊，追平隊史最佳紀錄，「小紅龜」陳竑愷單場3安猛打，還帶著爸爸傳授的指叉球，先發3.1局拿下勝投。

台南市隊1局上就狂攻13人次，單局7支安打、2個四死球外加對手1次失誤，攻下9分奠定勝基，3局上追加1分，面對對手追回3分，5局上又攻下4分拉開差距。

第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，台南市隊拿下季軍。記者蘇志畬／攝影
第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，台南市隊拿下季軍。記者蘇志畬／攝影

陳竑愷展現「強投豪打」姿態，全場3打數3安打，敲回1分打點外，作為先發投手投了3.1局，被敲5支安打，另有3次三振，丟掉3分有1分責失，陳竑愷認為今天做為投手表現沒有很好，主要是守備沒做好，「現在還是比較喜歡打擊，打到球感覺很好。」

陳竑愷的父親是中職教練「紅龜」陳江和，家學淵源，然父親因參與冬盟而無法到場，陳竑愷表示，自己會投指叉、滑球、曲球，以曲球最拿手，「指叉是爸爸教的，偶爾投一下。」

台南市拿下季軍，追平隊史在2017年創下的最佳成績，總教練歐哲閎表示：「成績很滿意，原本預期是八強，前面擊敗台東是關鍵，要感謝校長的支持，也期待台南市能夠有更多教練名額，擴展基層實力，要籌措經費，大家都很辛苦。」

台南市隊以崇學國小為主體，加上安慶、公園、歸南、文元、善化、協進球員組成聯軍，崇學國小校長洪榮進以領隊身分到花蓮當後盾，他表示，目前願意投入棒球的校長仍是少數，「希望有更多校長支持棒球。」

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