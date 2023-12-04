威力盃／最後一次拚了！黃凱恩感冒奪勝投 率高雄爭冠

感冒身體不適還是想登板先發，高雄市隊先發投手黃凱恩難忘去年在八強賽止步的記憶，他以3局失1分的好投幫助球隊在四強戰以5：2擊敗台南市隊，在最後一次的花蓮台彩威力盃少棒賽中，寫下新的回憶。

高雄市隊總教練鄭乃介表示，黃凱恩前幾天因感冒身體有些不適，昨天特別問他狀況如何，「他還是很想投，我就說那你盡量，也想好不能的話就馬上換人。」

黃凱恩則透露，今天身體還是有些感冒的不舒服感，但還是很想上場投球，「因為是最後一次打威力盃，去年拿下第5名。」

在黃凱恩主投的3局裡，被敲出3支安打，2局下因為被「小紅龜」陳紘愷敲出二壘打而掉分，拿下勝投；接手的張仲亨也投3局掉1分，兩人各投出1次三振。

鄭乃介表示，四強戰贏球關鍵還是在投手，黃凱恩的速球會跑、變化球控制力好，「這個層級選手差別在心態，他很能抗壓，鬥志也很好。」

高雄市隊今年以壽山國小為主體，加上中正、復興、屏山、鼓岩、忠孝組成聯隊，其中屏山國小的劉彥興更在八強戰敲出本屆威力盃第一轟，3分打點全壘打幫助球隊贏球，鄭乃介透露，劉彥興能夠把球打得很遠，但擊球率還有待加強。

這是高雄市隊繼2019年後，第二次打進威力盃冠軍賽，鄭乃介表示，組隊當初原本設定八強為目標，後來發覺投手戰力不弱，升級到四強，「現在已經達標了，接下來就是盡全力去打。」