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威力盃／史上首見！台北、高雄新鮮組合爭冠 3強者落馬

聯合報／ 記者蘇志畬／花蓮即時報導
第11屆花蓮台彩威力盃少棒賽，台北市隊搶進冠軍戰。記者蘇志畬／攝影
第11屆花蓮台彩威力盃少棒賽，台北市隊搶進冠軍戰。記者蘇志畬／攝影

第11屆花蓮台彩威力盃少棒賽將誕生新的冠軍，今日四強戰高雄市隊以5：2擊敗台南市隊，台北市隊則以10：3擊敗地主花蓮藍隊，明天決賽將上演北高大戰，兩隊都要拚隊史第一冠。

威力盃少棒賽過去10屆賽事，桃園市隊就包辦了6座冠軍，台東縣隊3冠是第二多，台中市隊另有1冠，然而台東今年在複賽被台中市淘汰，台中、桃園則都在今天的八強戰輸球，過去3支奪冠隊伍提前落馬。

高雄市隊前一次打進冠軍賽是2019年，也是隊史唯一一次，當時以1：17敗給桃園市隊；台北市隊曾在2016、2021年打進冠軍戰，也都輸給桃園市隊。

地主花蓮藍隊則是掉到季軍戰，要對上台南市隊，過去花蓮代表隊最佳成績是2014年、2019年的季軍，今年力拚追平。

第11屆花蓮台彩威力盃少棒賽，高雄市隊搶進冠軍戰。記者蘇志畬／攝影
第11屆花蓮台彩威力盃少棒賽，高雄市隊搶進冠軍戰。記者蘇志畬／攝影

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