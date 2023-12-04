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亞錦賽／加藤三範讚嘆大巨蛋 將帶著感激的心情登板

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導

日本隊在本屆亞洲棒球錦標賽首戰，晚上6點半將和巴基斯坦隊交手，確定推出25歲左投加藤三範登板先發，他很謙虛說：「我會帶著感激的心情上場，因為我們將在一個全新、漂亮、非常好的球場出賽。」

今年亞錦賽是單純盃賽，日本按照傳統派出社會人球員，加藤三範目前效力ENEOS隊；他表示，本來以為投手丘較硬，但比日本球場更軟，投球並不困難，總教練川口朋保希望他投出氣勢，自己一定會全力以赴。

日本球員已經先在大巨蛋練球，全隊一度擔心灰白相間的觀眾席，可能影響打擊，外野手逢澤峻介、平野友都都說，擊球那一刻有點難以看到球，但似乎沒有什麼大問題。

兩人覺得全新人工草皮更要注意，由於直立且有深度，球的衝力很容易停止；逢澤峻介表示，比起東京巨蛋或大阪巨蛋，傳球要更深遠才行，否則經過彈跳後，力道將會減弱。

日本過去在亞錦賽19座冠軍排名第1，今年最大目標是希望繼2017年後再度封王，國家隊官網特別提到，中華隊擁有19名職棒好手，包括中職頂尖球員和小聯盟選手，南韓則由職棒、大學球員組成，兩隊之間的對決特別激烈，日本必須在預賽打出好表現，為決賽儲存更多能量。

亞錦賽成棒

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