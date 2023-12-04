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威力盃／王庭祥正投、下勾變變變 澎湖八強創隊史最佳
澎湖縣隊先發投手王庭祥正投、下勾變變變，可惜後段被攻破，最終以2：9輸給花蓮藍隊，在今年花蓮台彩威力盃少棒賽八強作收，但仍創下隊史最佳成績，總教練王長壽開心說：「表現超出預期了。」
澎湖縣隊以講美國小為主體，結合2名興仁國小成員，平時訓練以軟式為主，來參加硬式的威力盃過去成績不算好，王長壽表示，這屆球員整體素質不如學長們，「但是能夠打進八強，超出預期，籤運好可能也有點關係。」
只不過在八強戰未能繼續挺進，3局上雖攻下2分一度領先，但3局、4局下接連掉分，5局下更被打出5分大局，被提前結束比賽，捕手李宏軒哭個不停，王長壽表示，李宏軒這次擔任隊長，「他真的很想拚。」
先發投手王庭祥力撐全場，4.2局被敲11支安打，其中5支集中在5局下，因此承擔敗投，特別的是，比賽中他不時切換正投、下勾兩個姿勢，以此混淆打者，王庭祥對自己的表現不太滿意，「因為心態不太好，沒有投到想要的位置。」
王庭祥表示，因為爸爸的朋友是其他球隊教練，小學一年級就被介紹到講美國小打球，愛上棒球這個運動，五年級開始練習投球，教練就讓自己練下勾，也沒有特別參考其他投手，偶像則是中信兄弟隊王威晨，「因為他打擊很強。」
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