威力盃／康宸睿美技撲接終結桃園 教頭讚：等於全壘打

面對1分領先，6局上對手最後反撲，台北市隊外野手康宸睿奮力飛撲，再見接殺守住勝利，總教練章子健獻上大大擁抱，這個美技讓他們以4：3擊敗衛冕軍桃園市隊，在花蓮台彩威力盃挺進四強，章子健大讚守備：「等於是一支全壘打。」

桃園市隊陣容堅強，挑戰三連霸企圖很強，但今天台北市隊靠著1局下攻下4分，後續投手雖然陸續有狀況，但仍靠6局上2出局、二壘有人時，康宸睿的美技守住勝利。

章子健表示，第1局攻下4分心情上比較篤定，加上前面對南投、新北都是強隊，球員心態上已經進入狀況，「桃園或許選手能力比較好，但我們守備上都有盡力，也知道對方擊球率高，無論內、外野，都有守護自己的範圍。」

不僅康宸睿，5局上2出局、一二壘有人，台北市隊二壘手蘇敬恩也美技接殺飛球，4局上滿壘時，內野、外野各有一次接殺，將失分減低。

6局上在得點圈有人時，台北市隊選擇正面對決桃園重砲邱宥嵃，章子健表示，知道他打擊實力很好，但只要不被打過牆，球隊下半局也還有機會攻擊，上壘反而代表超前分。

結果邱宥嵃敲出的飛球很有可能在左外野落地，但康宸睿即刻救援，章子健賽後抱著他說：「這個撲接，等於幫球隊敲出一支全壘打。」

康宸睿表示，當下有猶豫接不接得到，但看到快落地感覺有機會接，「接到之後很開心，隊友也稱讚我接得好。」雖然張子健評價他防守不錯，但康宸睿說：「比較喜歡打擊，我對打擊有信心。」

因為父親有在乙組打球，康宸睿從6歲就開始接觸棒球，4年級開始加入校隊，腳程快的他，偶像也不令人意外，「喜歡陳晨威，因為他跑得很快，想成為像他一樣的球員。」