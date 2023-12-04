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亞錦賽／外隊締造大巨蛋首轟？中華隊最快8日才有機會

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導

中華隊昨天在亞洲棒球錦標賽開幕戰以4：0擊敗南韓隊，寫下不少台北大巨蛋「第一」紀錄，但未出現球迷最期待的全壘打，從賽程看來，歷史性首轟恐怕會由外隊締造。

中華隊今天休兵，明天移師台中洲際球場和巴勒斯坦隊交手，將是雙方首次在亞錦賽碰面，後天仍在洲際球場對上香港隊，預料這兩戰都可輕鬆獲勝，以A組排名第1晉級8日在大巨蛋開打的超級循環賽。

中華、南韓開幕戰結束後，A組接下來3天賽事都在洲際球場進行，B組4隊日本、菲律賓、泰國、巴基斯坦今起在大巨蛋連打3天，中華隊要到8日才會重返台北，對上B組排名第1的球隊，看來應該是日本隊。

亞錦賽今天3場比賽分別是中午12點半菲律賓對泰國（大巨蛋）、香港對巴勒斯坦（洲際），晚上6點半日本對巴基斯坦（大巨蛋），其中巴勒斯坦將是隊史在亞錦賽首戰。

中華隊昨天對南韓之戰出現10支安打，3局下拿莫．伊漾揮出中左外野方向二壘打，直擊全壘打牆，再靠邱智呈、陳孝允安打掩護，跑回大巨蛋史上第1分。

拿莫．伊漾揮出全隊首支長打，目測只差1公尺就是全壘打，中華隊大巨蛋首轟最快要等到8日才有機會。

中華隊

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