威力盃／桃園八強止步小將哭不停 教頭：眼淚擦乾再拚

桃園市隊在花蓮台彩威力盃少棒賽挑戰3連霸之路，到今天止步，八強賽以3：4惜敗台北市隊，小球員們落下遺憾淚水，總教練李國強提醒他們向前看，「把眼淚擦乾，明天繼續努力。」

邱唯喆哭得最慘，作為先發投手他在首局出現4次四死球外加暴投，丟掉了3分，接手的許永泰也在該局丟掉1分，李國強表示，第1局對手狀況不錯，「邱唯喆滿自責的，但也告訴他，就是一場表現不好。」

李國強也稱讚台北市隊，「雙方實力接近，對方有掌握大局，我們幾次有機會的攻勢被對手守備化解，尤其外野守得不錯。」

桃園市隊在2、3、4局各追1分，6局上2出局後，趙子恩敲出二壘安打，重砲邱宥嵃敲出強勁的左外野飛球，結果被康宸睿飛撲接殺。

李國強表示，當下就是相信邱宥嵃，2出局二壘有人，也只有他有實力翻轉戰局，那球打得強勁，「對方外野手很有鬥志，想去拚，值得稱讚。」

球隊最終停在八強，李國強表示，球員的已經盡力了，「在過程中有成長，未來還有選拔賽，要肯定自己實力不差，北市本來就是這次的假想敵，只是提前碰上了。」