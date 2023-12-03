曝今晚大巨蛋看棒球初體驗 李明賢起雞皮疙瘩：一個爽字

台北大巨蛋今舉辦亞錦賽開幕賽中韓大戰，今晚幫中華隊加油的台北市議員李明賢也在大巨蛋秀出中華民國國旗，為中華隊加油。李明賢透露，他跟市長蔣萬安一樣是老球迷，大巨蛋興建期間他多次會勘督促進度，今晚是第一次以球迷身分進場看棒球，他今天的感受「也是雞皮疙瘩、滿滿的感動！」再也不會有因雨停賽，「就是一個爽字」。

李明賢今晚也在臉書貼文表示，從南京東路的（被拆除）台北市棒球場，他也是職棒元年的老球迷，當年跟著排隊拿免費的學生票，第一次踏入市立球場是起雞皮疙瘩的感覺，那真是震撼；當年的感動，一直留在記憶中。

李明賢說，職棒草創時期，兄弟象李居明、王光輝是阿賢學生時代的職棒明星，當年看球多少次「因雨延賽」，當球迷吶喊「我們要巨蛋」，豈料，這顆蛋孵了幾十年。大巨蛋興建期間，他多次會勘督促進度，今晚則是第一次以球迷身份進場看棒球，同樣的，也是雞皮疙瘩、滿滿的感動！再也不會有「因雨停賽」，實在就是一個爽字。

李明賢說，台韓大戰開打！1.7萬球迷一起吶喊，他在坐在內野加油打氣；我們熱愛棒球，也熱愛全台第一座的大巨蛋，這是歷史性的感動一刻，中華隊，加油！