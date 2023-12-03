亞錦賽／陳孝允和蘇智傑、李宗賢同屆 成為「全村的希望」

中華隊今天在亞洲棒球錦標賽開幕戰對決南韓隊，陳孝允是先發打線唯一業餘球員，擔任第2棒、右外野手，球帽特別寫上「全村的希望」，笑說：「是希望為業餘爭一口氣啦。」

陳孝允繼2018年雅加達亞運後，再度披上中華隊球衣，5年前對南韓隊預賽贏球，但只代打一次，今天被排進先發陣容，覺得很開心。

他表示，賽前練球才知先發一事，感謝教練信任，有看過南韓情蒐資料，他們都很年輕，也希望自己打出好表現。

陳孝允目前29歲，效力合作金庫隊，過去從未參加中職選秀，他說：「本來有考慮，但當年大物太多，同屆的蘇智傑、李宗賢都在其中，決定留在業餘發展，才半年就成為合庫正式員工。」

陳孝允坦言，打球的人沒進職棒，多少都會有遺憾，中華隊陣中不少球員都算是學弟，未來會繼續留在合庫，希望還有機會繼續為國爭光。

中華隊24人名單有19位職棒球員，陳孝允認為，業餘選手確實被壓縮，也因職棒很多是高中畢業就展開生涯，必須解除兵役的關係。