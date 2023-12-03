快訊

亞錦賽／大巨蛋開幕戰秒殺 球迷自曝買黃牛票價格曝光

亞錦賽／宣傳海報出包有兩個他 陳聖平中韓戰卻未列入先發

老師進教室也怕！頻遭惡意挑戰 學生有意為難嗆：有能力教我們嗎？

亞錦賽／陳孝允和蘇智傑、李宗賢同屆 成為「全村的希望」

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
陳孝允特別在球帽寫上「全村的希望」。記者藍宗標／攝影
陳孝允特別在球帽寫上「全村的希望」。記者藍宗標／攝影

中華隊今天在亞洲棒球錦標賽開幕戰對決南韓隊，陳孝允是先發打線唯一業餘球員，擔任第2棒、右外野手，球帽特別寫上「全村的希望」，笑說：「是希望為業餘爭一口氣啦。」

陳孝允繼2018年雅加達亞運後，再度披上中華隊球衣，5年前對南韓隊預賽贏球，但只代打一次，今天被排進先發陣容，覺得很開心。

他表示，賽前練球才知先發一事，感謝教練信任，有看過南韓情蒐資料，他們都很年輕，也希望自己打出好表現。

陳孝允目前29歲，效力合作金庫隊，過去從未參加中職選秀，他說：「本來有考慮，但當年大物太多，同屆的蘇智傑、李宗賢都在其中，決定留在業餘發展，才半年就成為合庫正式員工。」

陳孝允坦言，打球的人沒進職棒，多少都會有遺憾，中華隊陣中不少球員都算是學弟，未來會繼續留在合庫，希望還有機會繼續為國爭光。

中華隊24人名單有19位職棒球員，陳孝允認為，業餘選手確實被壓縮，也因職棒很多是高中畢業就展開生涯，必須解除兵役的關係。

亞錦賽成棒

延伸閱讀

亞錦賽／邱智呈扛開路兼陌生的中外野 所有狀況輸入腦內資料庫

中職／人人嫌→人人誇 李宗賢感謝網友找出自己優缺點

中職／李宗賢奪進步獎 單屆4隊三壘手上頒獎台一級戰區

中職／澤澤是自己的最大酸民 蘇智傑笑答：還不能罵

相關新聞

中職／陳俊秀近期可望轉戰兄弟 曾經的敵人變盟友

陳俊秀以35歲一壘手之姿在自由市場上架，將落腳新東家，他已與中信兄弟隊碰面，據悉針對合約達成共識，為一紙複數年合約加上激...

中職／桃猿三連霸全勤班底凋零 今60人名單剩5人在位

樂天桃猿隊隊史上次奪冠，已經要追溯到前身Lamigo桃猿隊時期，在2017到2019年締造三連霸王朝後，就沈寂至今，隨著...

日職／中日龍補強打線有誠意 2年6億網羅中田翔寫隊史新猷

去年央聯墊底的中日龍隊因為貧弱的打擊火力被球迷戲稱為「中日FC」，不過他們季末展現了補強打線的企圖心，今天宣布以2年6億價碼網羅重砲中田翔，這筆合約也創下隊史轉隊過來的本土選手「薪」紀錄。 中田

亞錦賽／陳孝允和蘇智傑、李宗賢同屆 成為「全村的希望」

中華隊今天在亞洲棒球錦標賽開幕戰對決南韓隊，陳孝允是先發打線唯一業餘球員，擔任第2棒、右外野手，球帽特別寫上「全村的希望...

威力盃／U12學會抗壓 曾祈嘉淘汰賽5局6K無失分

花蓮台彩威力盃全國少棒賽進入淘汰賽，地主花蓮藍隊壓出U12世界盃國手曾祈嘉，他也不負所託，完投5局僅被敲1支安打，另有6...

威力盃／羅子頡以柔克剛5.2局奪勝 竹縣超早集訓有原因

遇上強力攻擊型態的宜蘭縣隊，新竹縣隊推出「慢投」羅子頡的計畫奏效，他中繼了5.2局雖丟掉5分但僅2分責失，守住領先，新竹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。