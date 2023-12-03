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威力盃／羅子頡以柔克剛5.2局奪勝 竹縣超早集訓有原因
遇上強力攻擊型態的宜蘭縣隊，新竹縣隊推出「慢投」羅子頡的計畫奏效，他中繼了5.2局雖丟掉5分但僅2分責失，守住領先，新竹縣最終就以8：7贏球，挺進花蓮台彩威力盃少棒賽八強。
「我們之前在威力盃沒贏過宜蘭。」新竹縣隊總教練紀諺廷表示：「去年在八強輸給他們，今天就是來復仇，告訴小朋友不管輸贏，把比賽打好。」
只不過一開始推出的先發投手黃偉喆球速雖快，卻正中宜蘭小將下懷，0.1局被敲3支安打、丟掉2分，緊急換上羅子頡接手，雖然在比賽後段也失分，但仍守住打線在前2局攻下的8分領先。
羅子頡表示，賽前教練就告訴自己，如果先發投手有狀況，就要趕快熱身，「今天前面投得還可以，但後面抗壓性不夠，領先很多還被對手追上來。」紀諺廷坦言，球員對上宜蘭縣隊還是有壓力，守備上也有狀況。
身材嬌小的羅子頡從二年級就開始打棒球，資歷豐富，喜歡棒球是因為打出安打可以與隊友擊掌，但更愛投球，「因為我打不好。」偶像是今年剛與日職火腿隊簽約的孫易磊，「因為他在U18表現很帥。」
有驚無險贏下比賽，新竹縣隊追平隊史在威力盃最佳的八強成績，但目光不僅於此，近兩年新竹縣隊在世界盃少棒選拔賽都拿下亞軍，紀諺廷透露，這批球員不少人是五年級，從暑假就開始集訓，每周三、周六都會一起練習，力拚中華隊組訓權。
紀諺廷表示，這是新竹縣教育局、新竹縣棒委會共同促成，這樣的集結各校菁英的組訓方式，希望未來成為固定模式，「要感謝他們的關心還有支持，以及各校校長願意相挺。」
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