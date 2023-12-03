威力盃／苗栗女將林葦苓扛先發 最愛味全龍帥哥陣

苗栗縣隊出征第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，陣中近1/3是女生球員，兩場比賽先發九人也各有兩名女將，林葦苓是不動三壘手，棒壘雙棲的她愛棒球多一些，最喜歡今年中職冠軍味全龍隊，原因有三點「長得帥、年輕、守備又好」。

苗栗縣隊昨天以0：16敗給高雄市隊，今天4：8不敵雲林縣隊，在預賽止步，陣中女力引人矚目，全隊16人中，謝雨恩、張惟晞、李瑞儀、林葦苓、絲妤甄都是女子好手，平時隸屬壘球隊，也會加練棒球。

這兩場比賽，林葦苓固定先發三壘，謝雨恩、李瑞儀也各一場擔任先發外野手，扛起球隊戰力，總教練李秋靜指出，林葦苓在棒壘球表現都很穩定，「有男孩子的企圖心。」

林葦苓首戰排在開路先鋒，吞下2K外，李秋靜也看出她有些緊張，第2戰就移到第2棒，有保送、有盜壘，跑回1分，李秋靜說：「她平常是攻優於守，但這次反而守優於攻。」

從小看哥哥打球，泰雅族的林葦苓在三年級下學期開始加入通宵國小壘球隊，在母隊以捕手、投手為主，到聯隊移防三壘，甚至還客串游擊，這次威力盃最大收穫是，「能夠看到其他球隊好的地方，學習他們的守備。」