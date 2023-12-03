日職／中日龍補強打線有誠意 2年6億網羅中田翔寫隊史新猷

去年央聯墊底的中日龍隊因為貧弱的打擊火力被球迷戲稱為「中日FC」，不過他們季末展現了補強打線的企圖心，今天宣布以2年6億價碼網羅重砲中田翔，這筆合約也創下隊史轉隊過來的本土選手「薪」紀錄。

中田翔2021年被無償交易至巨人隊後打出復活身手，近兩年合計敲出39發全壘打，重砲實力依舊，不過年屆34歲，加上巨人軍一壘已經被當家強打岡本和真佔據，中田下半季的上場時間也不斷壓縮，因此，原先和巨人仍有2年6億合約的他季末選擇跳脫合約，尋求表現機會，「這不是錢的問題，我只想上場比賽，僅此而已。」

中日本季總得分數遙遙落後給央聯5隊，火力不振是困擾整季的問題，在中田翔宣布成為自由球員後，也迅速展現網羅興趣，不只開給了中田和原先合約相同的價碼，還讓中田重披6號球衣，不管是薪資還是上場空間都給足誠意。

據傳中日監督立浪和義親自出馬遊說，昨日和中田翔面談後迅速達成合約共識，中日隊史轉隊過來的本土選手中，薪水最高的為2008年和田一浩的2.8億日幣，中田確定將寫下新紀錄。

中田翔生涯累積303轟，3次獲得打點王，金手套跟最佳九人則是各拿過5次，對於平均一場比賽打不到3分的中日來說，是不小挹注。