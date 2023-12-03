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中職／桃猿三連霸全勤班底凋零 今60人名單剩5人在位

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
桃猿三連霸王朝如今隨著陳俊秀即將轉隊，班底又少一人，今年60人名單內只剩5人。報系資料照
桃猿三連霸王朝如今隨著陳俊秀即將轉隊，班底又少一人，今年60人名單內只剩5人。報系資料照

樂天桃猿隊隊史上次奪冠，已經要追溯到前身Lamigo桃猿隊時期，在2017到2019年締造三連霸王朝後，就沈寂至今，隨著陳俊秀即將轉隊，當初王朝班底又少一人，今年60人名單內只剩5人。

日商樂天集團自2020年接手猿隊經營權後，近兩年雖打進總冠軍賽，但都與金盃擦身而過，隊史過去7座年度總冠軍，2006年是La New熊隊時期，另外2012、2014、2015及2017年起的三連霸，都是Lamigo桃猿隊。

曾經參與三連霸榮光的球員為數不少，而三年都在名單中的有15人，其中林柏佑、詹智堯、陽耀勳都曾一度到富邦悍將隊延續生涯，如今已然退休，王溢正、藍寅倫則是透過交易前往新軍台鋼雄鷹隊，明年重返一軍。

劉時豪轉戰味全龍隊後，在今年達到行使自由球員的權利，與陳俊秀在同一年投入自由球員市場，兩人也都獲得其他球隊的追求。

而今年休賽季公布的60人契約保留名單，陳禹勳、郭永維、郭嚴文都不在名單內，代表其他球隊可以任意接觸，隨時有機會換穿新球衣，明年球季確定還留在陣中的僅剩林泓育、林承飛、林立、朱育賢、余德龍。

樂天桃猿 自由球員 陳俊秀

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