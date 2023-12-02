中職／陳俊秀近期可望轉戰兄弟 曾經的敵人變盟友

陳俊秀以35歲一壘手之姿在自由市場上架，將落腳新東家，他已與中信兄弟隊碰面，據悉針對合約達成共識，為一紙複數年合約加上激勵獎金，只待兄弟正式發布消息，他將成為史上第四位透過FA制度轉隊的選手。

陳俊秀為2014年選秀狀元，當時為指名制，他獲得4隊同時第一指名，由Lamigo桃猿（樂天桃猿隊前身）幸運帶回，生涯長期都是成績穩定的打者，雖在去年經歷低潮，但今年成績已有回穩，季後行使FA權利，測試自己行情。

兄弟對陳俊秀抱持興趣，本季一壘位置的團隊打擊率，兄弟2成53排名倒數第二，只勝過龍隊的2成32，主戰一壘手許基宏今年因傷只出賽59場、打擊率2成51，本季9人守過一壘；若看指定打擊位置，以42歲周思齊237打席最多，打擊率2成74，陳子豪140打席居次、打擊率1成96。

正值猿隊團隊薪資「瘦身」時期，加速陳俊秀洽談其他球隊，據悉他昨天已與兄弟碰面，已經針對合約達成共識，過去透過FA制度轉隊僅3人，分別是2015年林智勝、鄭達鴻及2020年賴鴻誠，陳俊秀將寫史上第4例，過去在洲際棒球場常被喊「三振秀」的打者，將從敵人變盟友。

陳俊秀本季月薪73萬，全額轉隊費1095萬，原球隊也可選擇半額轉隊費加1名補償球員。