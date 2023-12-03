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威力盃／開幕結合觀光 東大門夜市迎小將

聯合報／ 記者蘇志畬／花蓮報導
第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽昨晚在東大門夜市舉辦，中信慈善基金會董事黃志宜（右三）、台灣彩券公司總經理謝志宏（左三）、花蓮縣長徐榛蔚（右四）、立法委員傅崐萁（左四）等到場。記者蘇志畬／攝影
第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽昨晚在東大門夜市舉辦，中信慈善基金會董事黃志宜（右三）、台灣彩券公司總經理謝志宏（左三）、花蓮縣長徐榛蔚（右四）、立法委員傅崐萁（左四）等到場。記者蘇志畬／攝影

花蓮台彩威力盃全國少棒賽跨越第一個10年，今年邁進第11屆，全國22隊、21個縣市參與，今年開幕典禮首次移師東大門夜市，小球員們拿到200元購物金眼神發亮，興奮挑選美食、玩起射擊遊戲外，也不忘繼續以奪冠為目標。

威力盃少棒賽起源於2012年12月6日的威力彩，當時三名幸運得主中，有一位出身花蓮，兒時因家境問題無法繼續打球，中獎後拿出1.2億元，委託中國信託慈善基金會，指定在花蓮舉辦全國少棒賽，立志舉辦20屆。

當初的獎金已經執行了6600萬元，台灣彩券公司總經理謝志宏表示，感謝花蓮縣政府、花蓮縣體育會棒球委員會舉辦賽事，也提醒來訪的家長不要忘記順手買個彩券，「當初就是一個機緣，造就20年的威力盃賽事，希望好事繼續發生。」

今年嘉義市隊首次參賽，中信慈善基金會董事黃志宜表示：「希望從第11屆開始，嘉義市每一年都來參與，全台只剩馬祖還沒來參加，這是第12屆我們要共同努力的地方，讓全台小朋友都能體驗到威力叔叔對棒球的熱愛。」

前10屆威力盃都在棒球場舉行開幕典禮，今年特別移到東大門舉行，花蓮縣長徐榛蔚表示：「希望讓體育與觀光結合，讓大家看到全國最大的夜市，歡迎全國各縣市選手。」

賽事初衷是為了讓花蓮在地小球員有更多接觸外隊的機會，花蓮藍隊投手賴有濬深有所感，就讀水源國小的他，過去僅在關懷盃對過縣外球隊，威力盃初次征戰大場面，登板前直呼興奮，賴有濬說：「因為可以跟很好的球隊比賽。」

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