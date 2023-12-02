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中職／張育成明年目標「1份合約」 一身綠王溢正讚好看

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
知名棒球手遊「全民打棒球 Pro」今天舉辦3周年活動，邀請張進德、林益全、鄭浩均、王溢正、王躍霖、陳冠宇等6位中職球員。圖／主辦單位提供
知名棒球手遊「全民打棒球 Pro」今天舉辦3周年活動，邀請張進德、林益全、鄭浩均、王溢正、王躍霖、陳冠宇等6位中職球員。圖／主辦單位提供

知名棒球手遊「全民打棒球 Pro」今天在名人堂花園大飯店舉辦3周年活動，邀請張進德、林益全、鄭浩均、王溢正、王躍霖、陳冠宇等6位中職球員，以及張育成、棒球網紅LOLO一同與球迷進行手遊對決。張育成穿著綠色褲子、鞋子現身，被虧感覺在暗示什麼，台鋼雄鷹隊王溢正馬上響應，「我剛剛有跟他說，你這樣穿很好看。」

「張家兄弟」張育成、張進德難得同場出席活動，兩人一見面就擁抱寒暄，尚未與玩家對決的張育成也趕快與哥哥請教打電動的技巧，張進德則笑說「球迷都很強，打不贏的。」兩人小時候因為家境關係，並沒有一同打電動的經驗，大多都是打棒球，能同場出席手遊活動覺得相當有趣。

張育成的未來動向是目前外界最關注議題，當主持人詢問明年的目標時，穿著綠褲、綠鞋出席的張育成則回應「我要一份合約」，主持人張立群隨即指出「你這穿著是否在暗示、明示些什麼。」王溢正馬上響應，「我剛剛有跟他說，你這樣穿很好看。」

平常就有打手遊習慣的陳冠宇，是全民打棒球系列的資深玩家，從先前PC版就相當著迷，甚至強到可以打對抗賽，今年受邀拍攝宣傳影片以及出席活動，陳冠宇相當開心，但也跟廠商喊話希望自己的卡片數值可以強一點，中職新科新人王鄭浩均也附和，「希望自己在遊戲裡都是紫卡（最強卡階）」，並自曝有電競夢，今天在活動中與玩家對決並敲出一支全壘打，也算是圓了兒時的夢想。

連出席活動都要「坦」的林益全今日帶著「手遊教練」兒子喬治一起到場，他說：「接到這手遊活動時，我就與他請教怎麼玩，他玩滿久了，也都會使用我在的球隊，之前我從富邦轉隊到統一獅後，他也馬上把我交易到他的球隊。」被問及怎麼調配小孩子手機使用時間，林益全強調「會看他功課寫完了沒，或是考試考得如何，如果都完成就可以給他打遊戲。」

「全民打棒球 Pro」也宣布，中職第六隊雄鷹隊的Live卡將在12月6日正式上線，玩家們也將可以在遊戲裡以台鋼雄鷹為母體，組織一支屬於自己的職棒球隊。

棒球 張育成 王溢正

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