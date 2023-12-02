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威力盃／開幕首次！東大門夜市迎小球員 下屆等馬祖

聯合報／ 記者蘇志畬／花蓮即時報導
第11屆花蓮威力盃少棒賽，開幕儀式首次在東大門舉行，小球員開心逛街。記者蘇志畬／攝影
第11屆花蓮威力盃少棒賽，開幕儀式首次在東大門舉行，小球員開心逛街。記者蘇志畬／攝影

第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天開打，開幕典禮首次移師東大門夜市，小球員們拿到200元購物金眼神發亮，興奮挑選美食、玩起射擊遊戲，5日決賽爭冠仍是最大目標。

前10屆威力盃都在國福棒球場舉行開幕式，今年特別移到東大門，花蓮縣長徐榛蔚表示：「希望讓體育與觀光結合，讓大家看到全國最大的夜市，以東大門的美食文化歡迎全國各縣市選手，輕鬆一晚，明天繼續比賽。」

威力盃少棒賽起源於2012年12月6日，當時威力彩三名幸運得主中，有一位出身花蓮，中獎後拿出1.2億元，委託中國信託慈善基金會，指定在花蓮舉辦全國少棒賽，立志舉辦20屆。

中信慈善基金會董事黃志宜表示：「這個長達20年的承諾，是因為中獎人從小在花蓮長大，中了彩券不忘初衷，回饋鄉親，今年第11屆，已經執行6600萬元，集合最優秀的小朋友到現場。」

今年嘉義市隊首次參賽，黃志宜表示，希望接下來嘉義市每一年都來參與，目前剩下馬祖還沒參賽，這是第12屆我們要共同努力的地方，「讓全台小朋友都能體驗到威力叔叔對棒球的熱愛。」

台灣彩券公司總經理謝志宏表示，感謝花蓮縣政府、花蓮縣體育會棒球委員會舉辦賽事，也提醒來訪的家長不要忘記順手買個彩券，「當初就是一個機緣，造就20年的威力盃賽事，希望好事繼續發生。」

第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽昨晚在東大門夜市舉辦，中信慈善基金會董事黃志宜（後排左三）、台灣彩券公司總經理謝志宏到場（後排右三）。記者蘇志畬／攝影
第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽昨晚在東大門夜市舉辦，中信慈善基金會董事黃志宜（後排左三）、台灣彩券公司總經理謝志宏到場（後排右三）。記者蘇志畬／攝影
第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽昨晚在東大門夜市舉辦，中信慈善基金會董事黃志宜（右三起）、花蓮縣長徐榛蔚、立法委員傅崐萁、台灣彩券公司總經理謝志宏到場。記者蘇志畬／攝影
第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽昨晚在東大門夜市舉辦，中信慈善基金會董事黃志宜（右三起）、花蓮縣長徐榛蔚、立法委員傅崐萁、台灣彩券公司總經理謝志宏到場。記者蘇志畬／攝影
第11屆花蓮威力盃少棒賽，開幕儀式首次在東大門舉行，小球員開心逛街。記者蘇志畬／攝影
第11屆花蓮威力盃少棒賽，開幕儀式首次在東大門舉行，小球員開心逛街。記者蘇志畬／攝影

威力盃 棒球

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