威力盃／桃園拚衛冕先闖複賽 隊長投捕二刀流學業也棒

花蓮台彩威力盃全國少棒賽邁入 第11屆，今天在花蓮國福球場開打，衛冕軍桃園市隊來勢洶洶，單日兩勝直闖複賽，隊長余家睿雖然兩場合計僅1安，但在本壘後方穩定軍心功不可沒，他嚮往成為大谷翔平般的二刀流選手，學校課業也不弱。

桃園市本屆以龜山國小為主體，加上大勇、中平、仁善、新坡組成聯軍，今天以9：2擊敗新竹市隊、9：0擊敗新竹縣隊，兩場都是5局提前結束比賽，取得預賽分組第一。

總教練李國強表示，本屆投打都很平均，各校都是傳統隊伍，聚集起來有一定實力，就連替補上來守備也很穩定，「以往第1場常常不穩，這次從第1場就看出，球員彼此很快融入。」

李國強指出，這次團隊集訓也僅短短6個半天，平時球員都在母隊比賽，要感謝桃園市棒委會負責選訓、主導，加上各校教練提供的資訊，才能在第1天就展現不錯成果。

隊長余家睿在協助隊友融入上也幫了大忙，李國強表示，余家睿在蹲捕時能夠讓隊友信任，也譨夠引導投手，自己當投手時也有不錯實力。

余家睿則表示，自己平時當捕手，就會常常觀察隊友、觀察對手，才比較知道如何帶領球隊，投球跟蹲捕都很喜歡，最喜歡的偶像就是大谷翔平，「因為他打擊、投球都很厲害，未來也想像他一樣，成為二刀流的職棒球員。」

余家睿的棒球起點是跟爸爸傳接球開始，幼稚園起就接觸棒球，但學業也沒耽誤，數學、英文成績在全班可以排到第3，不過跟讀書相比，他說：「還是比較喜歡打球。」