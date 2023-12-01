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冬盟／明天訂婚、今天先當MVP 曾頌恩單場猛敲3安打

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
曾頌恩單場3安打，獲選為單場MVP。圖／中華職棒提供
曾頌恩單場3安打，獲選為單場MVP。圖／中華職棒提供

將在明天訂婚的曾頌恩，今天在冬季聯盟打擊手感火燙，單場3安打，幫助中職聯隊以3：2擊敗日職紅隊，他也連續兩天拿下單場MVP。

兩隊此役都是7支安打，中職聯隊首局靠曾頌恩安打、何恆佑高飛犧牲打各帶1分打點，第3局曾頌恩一壘打、何恆佑二壘打串聯，攻占一、三壘有人，蔡佳諺以高飛犧牲送回第3分。

中職聯隊由中信兄弟隊今年第一指名的林暉盛先發，此役是他在本屆冬盟首度先發，結果投來跌跌撞撞，5局出現5次四死球保送、2顆暴投，被敲出6安打，但僅失2分（責失1分），讓失血最小化。

林暉盛首局讓4位打者上壘、第2局被敲2安打，都守住沒掉分，直到第3局，首位打者並木秀尊因游擊手葉子霆的失誤上壘，盜壘、推進站上三壘，大里昂生的二壘打先攻下1分，再因暴投送分。

兩隊此後未再有分數進帳，吳君奕9局下把關1分領先，釀成一出局、滿壘局面，幸好及時讓藤野恵音打出雙殺打，中職聯隊守下1分差勝利。

中職 林暉盛

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