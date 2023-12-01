冬盟／U23培訓隊展韌性 擊敗台鋼雄鷹奪第2勝
亞洲冬季棒球聯盟U23培訓隊今天與台鋼雄鷹隊交手展現韌性，前7局打完3分落後，8局上一口氣追回6分、翻轉戰局，9局上高偉倫補上2分砲，U23培訓隊終場以8比3搶下冬盟第2勝。
亞洲冬季棒球聯盟U23培訓隊在台南棒球場與台鋼雄鷹隊交手，雄鷹隊3局下靠著接連安打、高飛犧牲打先馳得點，5局下滿壘時黃劼希高飛犧牲打再拿1分，7局下靠著接連四壞保送、盜壘、投手犯規、高飛犧牲打跑回第3分。
U23培訓隊前7局打線受制沒能拿下分數，7局打完0比3落後，8局上舒治偉選到四壞保送、吳嘉峻安打推進，陳致語也選到保送上壘，高偉倫敲安送回2第1分，烏凱恩滿壘選到保送再擠回1分，盧彥祖二壘打、一棒2分幫助球隊超前比數。
U23培訓隊攻勢延續，黃柏叡高飛犧牲打送回第5分，2人出局後賴俊安打送回團隊第6分，單局攻下6分、翻轉戰局。
U23培訓隊9局上2人出局後陳致語選到四壞保送，高偉倫開轟、2分砲替球隊多添保險分，順利搶下冬盟第2勝。
U23培訓隊中繼投手林孟佶總計用9球投1局，沒被敲出安打，投出1次三振、無失分，拿下勝投。盧彥祖單場2安2打點、為勝利打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。
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