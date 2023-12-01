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冠軍不是九份跟淡水！台灣最強老街出爐「年吸600萬人朝聖」

中職／陽念祖、杜禹鋒不忘曾受助 捐錢回饋母校台東體中

中央社／ 台北1日電
台東體中棒球隊培養出許多好手陸續投入中華職棒，其中味全龍隊新秀陽念祖（右）、樂天桃猿隊新秀杜禹鋒（左）1日回到台東體中參加校慶活動，各捐贈母校新台幣5萬元。（台東體中提供）中央社 中央社
台東體中棒球隊培養出許多好手陸續投入中華職棒，其中味全龍隊新秀陽念祖（右）、樂天桃猿隊新秀杜禹鋒（左）1日回到台東體中參加校慶活動，各捐贈母校新台幣5萬元。（台東體中提供）中央社 中央社

中華職棒味全龍隊新秀陽念祖、樂天桃猿隊新秀杜禹鋒今天出席台東體中校慶，各捐贈母校新台幣5萬元。他們都說，過去看學長當榜樣，也接受各方幫助，現在有能力，想回饋母校。

台東體中棒球隊培養出許多好手陸續投入中職，內野手陽念祖今年選秀第5輪被味全龍隊指名，內野手杜禹鋒則是第6輪被樂天桃猿隊指名，兩人今天回到母校台東體中參加校慶活動，捐錢回饋母校。

陽念祖國、高中都在東體就讀，他接受中央社記者訪問時表示，在東體6年期間得到很多人的幫助，不只是學校，還有很多贊助棒球隊的單位，會想要捐錢，「就是想說現在有一點能力，想跟他們一樣做回饋」。

以職棒球員身分回到學校，陽念祖說，棒球隊學弟們看自己的感覺，應該就是以前看著學長回來的感覺，今天還沒有機會與學弟們分享職棒的環境，之後有空會再回學校。

陽念祖表示，目前已經結束第1階段秋訓，主要是把基本功做更扎實，把球季中沒有做好的部分修正，今年還沒有二軍出賽，只有參加自辦賽，希望在秋訓及春訓準備好自己，明年能盡快投入比賽。

杜禹鋒說，之前看到畢業的學長回饋母校當榜樣，現在有能力了，也想盡一點小心意，畢業後再度回到母校，「學弟們看我們的神情，感覺有點羨慕、之後也想跟我們一樣，就跟我們之前看學長的感覺一樣」，想起過去在東體，雖然教練很嚴厲，但現在回頭想，教練們都是為了球員好。

杜禹鋒表示，剛結束秋訓，「振總」陳瑞振要求十分扎實，但還可以應付，接下來的訓練希望加強力量，等到學長一同加入訓練後，也想請教林立關於打擊的細節。

棒球 樂天桃猿 味全龍

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