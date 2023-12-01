亞錦賽／3日登場 中華電轉播首推巨蛋視角鳥瞰全場

2023亞洲棒球錦標賽將於3日晚間6時開打，中華隊與韓國隊的開幕戰，是台北大巨蛋啟用後的首場正式比賽，中華電MOD、Hami Video將轉播，並首度推出「環大巨蛋視角」，可全程鳥瞰整個球場。

邁入第30屆的亞錦賽今年共有台、日、韓等8支隊伍齊聚競技，為迎接台灣首座巨蛋棒球場第一場國際賽，主辦單位邀請「世界全壘打王」王貞治在開打前一天出席開球儀式；作為上屆金牌的中華隊也將挑戰二連霸，全力把冠軍留在寶島，讓這次亞錦賽話題性十足。

中華電信今天發布訊息指出，MOD、Hami Video將轉播本屆亞錦賽，只要是中華隊於台北大巨蛋出賽場次，皆提供多視角轉播，除了「主視角」，更首度於中外野高台架設攝影機推出可全程鳥瞰整個球場的「環大巨蛋視角」，另包括「主審視角」、「啦啦隊視角」、「全覽視角」。

此外，中華隊、韓國隊於台北大巨蛋的歷史性台韓首戰，Hami Video更提供獨家4D多視角功能，透過架設30支高速攝影機環繞球場，囊括本壘、投手丘、啦啦隊以及球員休息區等可旋轉視角，只要動動手指即能放大縮小或旋轉畫面、慢速快轉影像，不受限制的關注每個細節。