聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／吳念庭淚眼告別西武 返台關鍵因想在當打之年回報家鄉
記者會才剛開始，吳念庭已經淚光閃閃，下定決心告別待了8年的西武獅隊，他說決定的關鍵是希望在自己還能有出色表現時回來，也感謝西武球團8年來的照顧，8年前的他，應該無法相信自己在這支球隊完成了這麼多夢想。
吳念庭從高中就赴日就學，2015年選秀以第七指名獲得西武挑選，如今8個球季過去，他在滿30歲這一年決定在棒球道路上轉彎，儘管對於下一步尚未說死，但極高機率將投入中職選秀，回到故鄉打球。
吳念庭表示，自己是在秋訓後和球團總經理渡邊久信聊到這件事，「一開始GM也很驚訝，但討論了各種事情後，最終GM尊重且支持我的決定。」
吳念庭說，自己也想繼續留在西武打球，但決定離開的關鍵，「一直在想，希望在自己人生中某個時刻在『母國』回饋球迷 ，希望在還夠有出色表現的時候回來，所以做出這樣的決定。」
吳念庭也感性提到，一直夢想成為日本職棒選手，8年前西武選了自己，圓了他的夢想，「如果告訴年輕時的自己，這8年來的故事，年輕的我可能無法相信在這個球隊實現了這麼多夢想。」他說自己的下一步計畫尚未定案，但會帶著西武經驗繼續前進。
#呉念庭 選手がこの度、ライオンズを退団し母国の台湾でプレーをする決意をいたしました。— 埼玉西武ライオンズ (@lions_official) December 1, 2023
ファンの皆さんへのメッセージを預かりましたので、お届けいたします。
▼会見の模様はこちらhttps://t.co/GSeJhKFfcx#埼玉西武ライオンズ #seibulions pic.twitter.com/4kc79C4zgh
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言