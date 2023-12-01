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日職／吳念庭淚眼告別西武 返台關鍵因想在當打之年回報家鄉

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
吳念庭宣布西武退團。 擷圖自西武隊官方推特
吳念庭宣布西武退團。 擷圖自西武隊官方推特

記者會才剛開始，吳念庭已經淚光閃閃，下定決心告別待了8年的西武獅隊，他說決定的關鍵是希望在自己還能有出色表現時回來，也感謝西武球團8年來的照顧，8年前的他，應該無法相信自己在這支球隊完成了這麼多夢想。

吳念庭從高中就赴日就學，2015年選秀以第七指名獲得西武挑選，如今8個球季過去，他在滿30歲這一年決定在棒球道路上轉彎，儘管對於下一步尚未說死，但極高機率將投入中職選秀，回到故鄉打球。

吳念庭表示，自己是在秋訓後和球團總經理渡邊久信聊到這件事，「一開始GM也很驚訝，但討論了各種事情後，最終GM尊重且支持我的決定。」

吳念庭說，自己也想繼續留在西武打球，但決定離開的關鍵，「一直在想，希望在自己人生中某個時刻在『母國』回饋球迷 ，希望在還夠有出色表現的時候回來，所以做出這樣的決定。」

吳念庭也感性提到，一直夢想成為日本職棒選手，8年前西武選了自己，圓了他的夢想，「如果告訴年輕時的自己，這8年來的故事，年輕的我可能無法相信在這個球隊實現了這麼多夢想。」他說自己的下一步計畫尚未定案，但會帶著西武經驗繼續前進。

西武獅 吳念庭 中職選秀

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