亞錦賽／王貞治到了！2日為台北大巨蛋投出歷史性第1球

亞洲棒球錦標賽將在12月3日開打，台北大巨蛋迎接歷史性的一戰，高齡84歲的世界全壘打王「OH桑」王貞治，不錯過台灣棒球的重要日子，今天搭機來台，將在明天為大巨蛋開球。

中華棒協理事長辜仲諒之前造訪東京時，邀約王貞治見證大巨蛋啟用，而對台灣很有感情的「OH桑」也一口答應，最終安排在亞錦賽開幕戰前一天，王貞治將到場參觀大巨蛋並擔任開球嘉賓。

王貞治已在今天飛抵台灣，辜仲諒前往接機，王貞治明天就將踏進大巨蛋，台北市長蔣萬安、世界棒壘球總會會長法卡利也都會出席開球儀式。

王貞治在球員時期以「稻草人式打擊法」聞名，生涯一共敲出868支全壘打，保有世界職棒選手最多轟紀錄，作為旅日華僑的第二代，王貞治一直關心台灣棒球發展，也對台北大巨蛋的落成十分期待。