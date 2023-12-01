日職／吳念庭動念返台有和家人討論 當年1個轉念又多拚了4季

吳念庭旅日15年、效力西武獅隊8年，今天宣布退團，下一步預期將投入中職選秀，其實他在前幾年就曾動了返台念頭，當時決定再拚1季，迎來2021年的破繭而出，讓自己的旅日生涯再延長。

吳念庭今天正式向球隊道別，接受日本媒體訪問、也透過社群網站公布這一訊息，穿著一襲灰色西裝的他，在記者會上紅了眼眶。

吳念庭今年只在一軍出賽41場，經過反覆思考及與球團討論之後，決定讓自己的棒球人生迎向新的挑戰，生涯在日職一軍以7季、382場出賽結算，以2成24打擊率敲出220支安打、16轟、108分打點。

2019年全季未上一軍，吳念庭就曾動了回台的念頭，好友陳傑憲曾在訪問中透露，自己一邊是跟他笑說：「好啊！我們統一缺游擊」，但一邊也是跟他說再給自己一年拚拚看。父親吳復連在2021年季初的訪問中也曾透露，吳念庭前幾年在一、二軍之間起伏，曾與他聊過中職選秀的事。

吳念庭在2020年賽季後段開始獲得較多機會，也讓他開始看見自己在西武一軍隊形裡的可能性，近一步在2021年打出爆發性賽季，把握隊上傷兵潮打出成績，繳出101支安打、10轟，打響「得點圈之鬼」名號，也成功為自己延續旅日生涯。

今年在一軍出賽空間再次遭到壓縮，吳念庭最終決定告別西武，吳復連也證實兩周前就曾聽兒子聊起此事，他認為孩子長大了，尊重他的決定，身為父親就是為他加油。