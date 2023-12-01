中職／非保留名單15人未曾一軍亮相 悍將朱益生選秀順位最高

中職各隊昨天遞交契約保留球員名單，總共有55人不在名單內，其富邦悍將投手朱益生2021年第二輪被選中，簽約金高達360萬元，是這些球員中選秀順位和簽約金最高的人，但從未在一軍出賽。

現年24歲的左投朱益生高中就讀平鎮高中，高三遭遇大低潮，畢業後先到北市大就讀一年，並找回昔日身手，因此決定參加中職選秀。朱益生加入職棒後發展不順，2020年進行TJ手術治療傷勢，回歸後只在二軍累積出賽3場，從未在一軍亮相。

其他不在保留名單、未在一軍打過的高順位球員有統一獅投手劉志宏（2021年第3輪）、樂天桃猿投手曾琦（2019年第4輪）、中信兄弟內野手周委宏（2021年第4輪）、味全龍投手吳秉恩（2021年第4輪）。

統一獅楊淳弼、林原裕及蔡鉦宇，味全龍投手劉宇鈞，中信兄弟潘泓凱與李承恩，富邦悍將楊皓然、黃柏揚、黃兆維和賴柏均，都是沒在一軍出賽過，不在今年保留球員名單的球員，顯見職棒舞台相當殘酷。