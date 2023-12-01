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中職／吳念庭是認真的選手 悍將領隊：會進一步了解
旅日好手吳念庭宣布自西武獅隊退團，可能投入明年中職選秀，富邦悍將隊目前還不確定握有狀元或榜眼籤，領隊林華韋表示，吳念庭是位認真的選手，相信很多球隊都會關注，會再對他進一步了解。
吳念庭決定為15年旅日、8年西武生涯畫下句點，社群發文中雖表示下一步不確定，但接受日本媒體訪問中提到，明年預計會在台灣打球，可望投入中職選秀。
悍將今年戰績墊底，但由於新軍台鋼雄鷹隊的選秀順位將透過抽籤決定，若雄鷹「神抽」1號籤，悍將就必須讓出狀元籤，因此目前尚不確定由哪隊握有狀元籤。
林華韋表示，「剛剛聽到這個消息，念庭回台會受到大家特別注目，據我認識他是位很認真的選手，我們會進一步瞭解，相信應該很多球隊都會關注他。」
他也提到，由於目前聯盟尚未舉辦選秀順位抽籤，所以選秀順序尚未確定，會等選秀順位確定之後，再和球團進行討論，任何好手若決定投入中職選秀，球團都會仔細評估。
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