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日職／震撼彈！吳念庭離開西武獅 下一站回台打球
旅日台灣野手吳念庭今天傳出震撼彈，宣布離開西武獅隊，他在日本媒體的訪問中明確表達明年球季將在台灣打拚，為15年旅日、8年西武歲月畫下句點。
吳念庭表示，因個人生涯規畫決定離開西武，感謝球團8年來的栽培，「在這一年經歷了高低起伏，促使我開始深思未來方向與目標，經過長時間反覆的思考及與球團密集討論溝通後，最終決定給自己新的挑戰與目標，決定離開日本。」
日本媒體報導，吳念庭在今年球季後與球團溝通，決定離開日本，追逐新的目標和挑戰，也會帶著自己在西武的所學繼續前進。吳念庭也向球迷的支持表達感謝，「多虧了大批忠實粉絲的堅定支持，在競爭激烈的職業棒球世界中，我才能走到今天。身為背負西武獅39號球衣的球員，我相信球團和粉絲們攜手，一定會讓日本棒球界更好。」
吳念庭臉書發文全文如下：
致親愛的朋友們
在這裡來跟大家說明
因個人生涯規劃的關係，我將離開埼玉西武獅隊
在此非常感謝球團
2016~2023 八年以來的栽培與照顧
從高中來到日本已有15年的時間
在這15年間經歷了不同的挑戰
從岡山、鹿兒島最後到了埼玉
由衷感謝每位曾給予我幫助使我成長的貴人
在日本生活的點滴我銘記在心。
而在這一年經歷了高低起伏
促使我開始深思未來方向與目標
經過長時間反覆的思考及與球團密集討論溝通後
最終決定給自己新的挑戰與目標，決定離開日本。
感謝球團尊重我的選擇
人生有許多轉折點，我認為沒有對錯
但能確定的是我正往新的目標前進。
接下來事還不確定
但我會懷抱感恩的心積極面對新的挑戰
將在日本所學的一切傳承下去。
最後要感謝來自四面八方的貴人相助，
因為您們的支持與陪伴，使我蛻變及成長，
也成為接下來我繼續前進的動力及養分
謝謝大家。
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