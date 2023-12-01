日職／震撼彈！吳念庭離開西武獅 下一站回台打球

旅日台灣野手吳念庭今天傳出震撼彈，宣布離開西武獅隊，他在日本媒體的訪問中明確表達明年球季將在台灣打拚，為15年旅日、8年西武歲月畫下句點。

吳念庭表示，因個人生涯規畫決定離開西武，感謝球團8年來的栽培，「在這一年經歷了高低起伏，促使我開始深思未來方向與目標，經過長時間反覆的思考及與球團密集討論溝通後，最終決定給自己新的挑戰與目標，決定離開日本。」

日本媒體報導，吳念庭在今年球季後與球團溝通，決定離開日本，追逐新的目標和挑戰，也會帶著自己在西武的所學繼續前進。吳念庭也向球迷的支持表達感謝，「多虧了大批忠實粉絲的堅定支持，在競爭激烈的職業棒球世界中，我才能走到今天。身為背負西武獅39號球衣的球員，我相信球團和粉絲們攜手，一定會讓日本棒球界更好。」

吳念庭臉書發文全文如下：