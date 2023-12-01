快訊

姑姑賭博欠債2千萬…阿嬤要賣屋救女！ 律師提五解方：就是不能賣房子

細雨街頭肥皂箱開講 吳欣盈甩公主形象：I am ready！

日職／震撼彈！吳念庭離開西武獅 下一站回台打球

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／張育成再等等…台鋼選秀順位何時抽？冬季聯盟之後

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中職明年選秀順位未定，張育成想回台打球得再等等。 聯合報系資料照
中職明年選秀順位未定，張育成想回台打球得再等等。 聯合報系資料照

「國防部長」張育成等待合約、尚無中職球隊接洽，但中職明年選秀順位未定，台鋼雄鷹隊的順位何時要抽？聯盟秘書長楊清瓏表示，尚未確定時間，目前先等冬季聯盟12月17日打完，確定後會盡快公布。

按照今年戰績，明年選秀順序依序為富邦悍將、中信兄弟、樂天桃猿、統一獅、味全龍隊，而雄鷹已在近兩次選秀獲得保障狀元籤，明年選秀需視抽籤結果而定，若雄鷹抽中第1順位，則悍將的狀元籤就要拱手讓「鷹」。

龍隊當時順位抽籤在2020年12月8日的領隊會議進行，當時還因龍隊認為制度不公、拒絕抽籤，由時任會長的吳志揚代抽抽出「下下籤」的第5順位。今年時序也已進入12月，何時要抽雄鷹的選秀順位尚未確定。

楊清瓏表示，聯盟還在規畫中，有消息會盡快公布，會等冬季聯盟打完之後再來處理，時間點會落在何時還沒有答案。

張育成具備5年大聯盟資歷，為史上在大聯盟成就最高的台灣野手，若投效中職有望締造史上最高薪紀錄，而他也在近日訪問中已表露動了返鄉念頭，也提到還沒有中職球隊接洽、有點難過，但其實這是礙於還不確定哪隊握有狀元籤。

選秀 中職 張育成

延伸閱讀

中職／擁名單外優先議約權 台鋼雄鷹預計挑2到3人

張育成收藏50雙經典鞋 國小恩師笑「為送他鞋差點貸款」

MLB／張育成已接觸美、日職 「也一定會考慮中職」

棒球／「台灣唯一大聯盟百安打者」韓媒關注張育成可能旅日

相關新聞

日職／震撼彈！吳念庭離開西武獅 下一站回台打球

旅日台灣野手吳念庭今天傳出震撼彈，宣布離開西武獅隊，他在日本媒體的訪問中明確表達明年球季將在台灣打拚，為15年旅日、8年...

中職／陳俊秀一壘砲有市場 兄弟有接洽、龍隊現只鎖定1人

陳俊秀在自由市場上待價而沽，傳出中信兄弟隊是爭取球隊之一，領隊劉志威對此表示，對於FA都有接觸、有評估，同樣也有一壘需求...

中職／張育成再等等…台鋼選秀順位何時抽？冬季聯盟之後

「國防部長」張育成等待合約、尚無中職球隊接洽，但中職明年選秀順位未定，台鋼雄鷹隊的順位何時要抽？聯盟秘書長楊清瓏表示，尚...

日職／樂天續約宋家豪、王彥程 掰了防禦率81的前悍將洋投

效力樂天金鷲隊的台灣投手宋家豪、王彥程，明年確定續留原隊打拚，宋家豪明年可望在一軍跨向生涯300場出賽，王彥程則要繼續為...

棒球／看好成為下屆經典賽威脅 日媒大讚古林睿煬及南韓好手

本屆亞洲冠軍爭霸賽南韓與中華隊不少年輕球員令球迷驚豔，日媒《每日新聞》就指出多位球員，可能會成為日本在2026年經典賽及2028年洛杉磯奧運的威脅，包含統一獅隊23歲強投古林睿煬。 該報導指出，

亞錦賽／誰先攻蛋？大巨蛋開幕戰表演藝人曝光

台北大巨蛋第一個「攻蛋」藝人是誰？「姐姐」謝金燕將拔得頭籌。據了解，今年亞錦賽開幕戰表演藝人，將由謝金燕擔任賽前表演嘉賓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。