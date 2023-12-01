中職／張育成再等等…台鋼選秀順位何時抽？冬季聯盟之後

「國防部長」張育成等待合約、尚無中職球隊接洽，但中職明年選秀順位未定，台鋼雄鷹隊的順位何時要抽？聯盟秘書長楊清瓏表示，尚未確定時間，目前先等冬季聯盟12月17日打完，確定後會盡快公布。

按照今年戰績，明年選秀順序依序為富邦悍將、中信兄弟、樂天桃猿、統一獅、味全龍隊，而雄鷹已在近兩次選秀獲得保障狀元籤，明年選秀需視抽籤結果而定，若雄鷹抽中第1順位，則悍將的狀元籤就要拱手讓「鷹」。

龍隊當時順位抽籤在2020年12月8日的領隊會議進行，當時還因龍隊認為制度不公、拒絕抽籤，由時任會長的吳志揚代抽抽出「下下籤」的第5順位。今年時序也已進入12月，何時要抽雄鷹的選秀順位尚未確定。

楊清瓏表示，聯盟還在規畫中，有消息會盡快公布，會等冬季聯盟打完之後再來處理，時間點會落在何時還沒有答案。

張育成具備5年大聯盟資歷，為史上在大聯盟成就最高的台灣野手，若投效中職有望締造史上最高薪紀錄，而他也在近日訪問中已表露動了返鄉念頭，也提到還沒有中職球隊接洽、有點難過，但其實這是礙於還不確定哪隊握有狀元籤。