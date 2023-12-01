亞錦賽／開幕戰大巨蛋門票又秒殺 53黃牛被抓

2023年亞洲棒球錦標賽12月3日在台北大巨蛋舉行開幕戰，先前兩波1萬3千張門票秒殺，昨再釋出1千張依舊在5秒內就被搶光，台北市長蔣萬安昨在議會總質詢時，遭議員批評是在玩弄球迷，大巨蛋已淪為替黃牛圖利發財。蔣回應，絕不容許黃牛行為，一定嚴查嚴辦，警方已抓到52件53人。

亞錦賽開幕戰是大巨蛋第一場正式比賽，原本1萬3千張內野座位秒殺後，經北市府協商後，加碼開放外野第1層4千個座位，其中3千張28日開賣後秒殺，剩下1千張保留現場購買，但考量安全性昨天仍上線開賣，依舊瞬間完售，球迷哀嘆「5秒鐘就沒了」，買不到的球迷只能期待中華隊打進複賽，重返大巨蛋。

市議員應曉薇質詢說，她上網也搶不到票，市府該如何預防黃牛？過去實名制、指紋辨識都曾討論，體育局是否有聯繫賣票公司？體育局長王泓翔表示，售票的拓元公司有實名制綁定手機，1人限量4張，若發現同一帳號內有不正常大量購票，就提供給警局追蹤。

蔣萬安說，絕不容許黃牛行為，一定嚴查嚴辦，中央已修法，文化展演有文創法，運動賽事有運動發展條例，準備送立法院，待中央修法過後，黃牛就有刑責問題，可達到嚇阻效果，希望中央可修法通過。

市警局指出，黃牛開價每張門票最低1千至4600元不等，涉案者依違反社會秩序維護法移送簡易庭裁定，呼籲民眾切勿藉由票券轉售圖利，更不要買黃牛票券，助長歪風。應曉薇建議可提前規畫半年前就賣票，防止黃牛搶票，蔣萬安說可參考。