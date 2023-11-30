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亞錦賽／大巨蛋投手丘落差大 獅隊資深場務蘇建達救援

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
蘇建達。 資料照
蘇建達。 資料照

倍受國人矚目的台北大巨蛋，將在12月3日開打的亞洲棒球錦標賽中華、南韓開幕戰點燃戰火，有關投手丘後方落差較大的問題，中華棒球協會祕書長林宗成說：「明天開始作業。」

中華隊投手徐若熙確定扛起亞錦賽開幕戰、決賽先發重任，最近首次踏進大巨蛋，用「很新鮮」形容，也特別提到投手丘有斷層落差。

中華隊教練、球員對大巨蛋整體評價不錯，但投手丘後方落差有點大，投手轉身牽制可能踩空；林宗成表示，投手丘坡度往前OK、往後陡一點，牽制是有風險。

亞錦賽開打倒數3天，為了解決這個問題，大會找上統一獅隊資深場務蘇建達幫忙，林宗成允諾立刻改善、儘快解決，明天就會進行補強。

本屆賽事最早預定在天母、台中洲際球場進行，林宗成說：「一直等到台北大巨蛋使用執照過了才鬆一口氣，把天母球賽事移到這裡。」

中華隊 棒球 統一獅

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