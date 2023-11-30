體育署投入3億元 優化4棒球場

針對職棒球場燈光、排水、草皮等問題，體育署今天宣布將投入新台幣3億元，優化桃園樂天國際棒球場、新北市新莊棒球場、台中洲際棒球場、台南亞太國際棒球訓練中心相關設施。

體育署長鄭世忠今天出席例行記者會時表示，中華職棒大聯盟會長蔡其昌過去曾多次提及，桃園棒球場場地狀況不佳，且排水、燈光問題為球迷詬病，希望體育署向行政院爭取經費改善，並獲得府院支持。

為協助地方政府完善運動場館設施，體育署推出優化全民運動與賽會環境計畫，預計投入經費64億元，鄭世忠透露，將編列3億元用於優化桃園棒球場、新莊棒球場、台南亞太國際棒球場及台中洲際棒球場等場地設施。

鄭世忠指出，除了期盼提供球員安全優質的競賽環境外，也希望改善球迷觀賽環境。

體育署運動設施組組長蔡文娟指出，這項計畫將自民國113年起至116年分年編列預算執行，以不影響職棒賽事為原則，其中球場改善重點包括球場照明、草皮優化、場地排水及噴灌系統、外野觀眾席地坪及座椅，以及球員休息室及觀眾席廁所等。

「這幾年職棒場地已經到必須升級階段，政府也投入滿多資金。」鄭世忠表示，希望藉由優化職棒球場，爭取更多優質棒球賽事來台，進而帶動台灣運動產業發展。