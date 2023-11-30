亞錦賽／台韓大戰搶票殘念？非中華隊場次體驗大巨蛋只要200元

亞洲棒球錦標賽開幕戰一票難求，可容納4萬人的台北大巨蛋，由於場內設施還未完全到位，因此只能開放17000人，中華棒球協會秘書長林宗成說：「想體驗大巨蛋的球迷，第2、第3天也有便宜價格，200元就可觀戰。」

本屆亞錦賽將於12月3日到10日進行，中華隊在開幕戰對決南韓，將是大巨蛋啟用後首場正式比賽，內、外野門票都被秒殺，讓搶不到票的球迷相當失望。

中華隊12月3日首戰南韓，接下來對巴勒斯坦、香港都在台中洲際球場進行，複賽、決賽才會回到大巨蛋。

林宗成說：「台灣連辦6屆亞錦賽，因為疫情停了一屆，今年因為大巨蛋的關係，特別受到矚目。」

他表示，很多球迷想看大巨蛋，因未到位、無法開放4萬人進場，感到很抱歉；但中華隊之外的場次也在大巨蛋進行，包括日本隊的比賽，球迷想要體驗環境、動線、舒適感，只要花200元就行。（非中華隊場次內野全票為200元）