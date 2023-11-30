遏止黃牛票亂象 體育署長：修法勢在必行

為遏止黃牛票亂象，教育部體育署長鄭世忠今天說，立法院教育及文化委員會12月6日將審查運動產業發展條例第24條之1修正草案，修法勢在必行，未來擬處票面金額或定價10倍到50倍罰鍰。

亞洲棒球錦標賽開幕戰12月3日將在台北大巨蛋開打，將由地主台灣隊迎戰韓國隊，共1.7萬張門票迅速秒殺，但網路上卻出現高價轉售的黃牛票。

鄭世忠出席記者會時表示，立法院教育及文化委員會12月6日已安排審查運動產業發展條例第24條之1修正草案，針對黃牛票問題，修法精神將參考文化部文化創意產業發展法部分條文。

對於以不正當方式取得運動產業票券轉售而獲取暴利的行為，鄭世忠指出，規劃按照票券張數，處以票面金額10倍至50倍罰緩。他強調，修法勢在必行，相信朝野立委都想幫忙打擊黃牛票，「但修法過程每個人可能都有不同想法，希望大家合作，盡快完成修法」。

根據教育部資料顯示，這次修法重點包含以行政罰及刑罰併行處罰的條文內容，除了最高罰票面價50倍外，就蒐集他人身分證統一編號、隨機身分產生器或大量登錄假帳號等購買票券，或者以外掛程式，例如掃票機器人等不正當方式大量取得票券者，處3年以下有期徒刑，或科或併科新台幣300萬元以下罰金。