快訊

捲雙重國籍風波！吳欣盈強調「我已放棄美國籍」 喊這時間點見真章

2023縣市幸福指數大調查 台北市勇奪冠軍！其餘縣市排名曝光

亞錦賽／棒協希望開放單場4萬人 但「我們不是房東」

遏止黃牛票亂象 體育署長：修法勢在必行

中央社／ 台北30日電
鄭世忠署長。 體育署提供
鄭世忠署長。 體育署提供

為遏止黃牛票亂象，教育部體育署長鄭世忠今天說，立法院教育及文化委員會12月6日將審查運動產業發展條例第24條之1修正草案，修法勢在必行，未來擬處票面金額或定價10倍到50倍罰鍰。

亞洲棒球錦標賽開幕戰12月3日將在台北大巨蛋開打，將由地主台灣隊迎戰韓國隊，共1.7萬張門票迅速秒殺，但網路上卻出現高價轉售的黃牛票。

鄭世忠出席記者會時表示，立法院教育及文化委員會12月6日已安排審查運動產業發展條例第24條之1修正草案，針對黃牛票問題，修法精神將參考文化部文化創意產業發展法部分條文。

對於以不正當方式取得運動產業票券轉售而獲取暴利的行為，鄭世忠指出，規劃按照票券張數，處以票面金額10倍至50倍罰緩。他強調，修法勢在必行，相信朝野立委都想幫忙打擊黃牛票，「但修法過程每個人可能都有不同想法，希望大家合作，盡快完成修法」。

根據教育部資料顯示，這次修法重點包含以行政罰及刑罰併行處罰的條文內容，除了最高罰票面價50倍外，就蒐集他人身分證統一編號、隨機身分產生器或大量登錄假帳號等購買票券，或者以外掛程式，例如掃票機器人等不正當方式大量取得票券者，處3年以下有期徒刑，或科或併科新台幣300萬元以下罰金。

體育署 棒球

延伸閱讀

中職／新莊球場改為人工草皮？初步想法是本壘後界外區

居民等了20年！ 台南七股第一公墓遷葬後有望活化

體育資源整合 北市大、國體大、台體大簽約締結聯盟

HBL／預賽開賽倒數 體育署署長籲：球員要愛惜羽毛

相關新聞

中職／樂天桃猿60人名單疑問重重 領隊：暫不回應

中華職棒今天公布契約球員保留名簿，樂天桃猿隊是一軍現有5隊唯一未放滿60人的隊伍，陳禹勳、賴鴻誠、郭嚴文、郭永維都不在名...

亞錦賽／棒協希望開放單場4萬人 但「我們不是房東」

亞洲棒球錦標賽中華、南韓隊開幕戰一票難求，內外野17000張預售票被秒殺，中華棒球協會祕書長林宗成表示，目前看來，這就是...

中職／各隊60人出爐！桃猿沒留鄉長、郭嚴文名單外戰力最猛

中華職棒今天公布「契約保留球員名簿」，6支球隊60人保護名單出爐，樂天桃猿隊僅保護54人，陳禹勳、賴鴻誠、郭嚴文、郭永維...

中職／高國慶確定轉任教練 潘威倫繼續當球員

中華職棒今天公布各隊契約保留球員名簿，統一獅隊共有13人未能擠進60人名單，包含「綠色坦克」高國慶，領隊蘇泰安表示，雙方...

中職／悍將一口氣「Thank You」8人 將給予離隊同意書

中華職棒今天公布各隊契約保留球員名簿，其中富邦悍將共有11名球員未列入，加上因擴編選秀指名而離隊的郭俊麟則達12人，其中...

亞錦賽／醫生不太認同搭機出國 王貞治對台灣念念不忘一定要來

世界全壘打王王貞治確定再度來台，12月2日將在台北大巨蛋開出歷史性第一球，中華棒球協會祕書長林宗成表示，最近和棒協理事長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。