中職／新莊球場改為人工草皮？初步想法是本壘後界外區

教育部體育署明年編列預算，協助地方政府改善主要職棒場地，針對桃園、新莊、台中洲際球場進行相關設施改善，也對台南亞太國際棒球訓練中心進行優化，體育署長鄭世忠表示，初步規畫3億元經費，希望和地方政府、職棒球團共同改善場地，讓球員安全比賽，並提供球迷升級版的球場。

鄭世忠透露，相關經費用於球場排水、燈光、草皮、觀眾席等球場設施，新莊球場草皮也會改成人工草皮。

媒體針對新莊球場人工草皮一事追問，鄭世忠發現口誤，體育署運動設施組長蔡文娟進一步解釋，新莊球場人工草皮是指本壘板後方界外區，不過仍是初步想法，還未明定方案。

為協助地方政府完善運動場館設施，體育署研提「優化全民運動與賽會環境計畫」，行政院在11月3日核定執行，針對國人關注的職棒場地改善，特別將「優化職業棒球場地設施」納入計畫重點工作。

體育署指出，本次「優化職業棒球場地設施」計畫緣起於中職會長蔡其昌曾多次倡議桃園球場場地狀況不佳，商請體育署協助改善，且獲總統、副總統及行政院各相關部會大力支持及協助。

該計畫預計針對桃園、新莊、台南亞太國際球場及台中洲際球場，依各地方政府所提需求進行改善，主要包括球場照明、草皮優化、場地排水及噴灌系統、外野觀眾席地坪及座椅、球員休息室及觀眾席廁所，已在6月7日、11月24日分別辦理桃園、洲際球場現地會勘，確認現況。

鄭世忠表示，安全優質的競賽場域及觀賽環境是職業運動發展不可或缺的重要基礎，希望能藉由本次計畫攜手地方政府及各職業球團共同改善職棒場地，讓球員能安全比賽，並提供球迷升級版的棒球場，盡情享受觀賽樂趣，也藉此帶動我國職棒產業發展、爭取在台灣舉辦更多國際賽事。