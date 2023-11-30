亞錦賽／棒協希望開放單場4萬人 但「我們不是房東」

亞洲棒球錦標賽中華、南韓隊開幕戰一票難求，內外野17000張預售票被秒殺，中華棒球協會祕書長林宗成表示，目前看來，這就是亞錦賽單場最多人數，由於不同樓層疏散方式不一樣，17000人已是上限。

亞錦賽12月3日將在台北大巨蛋開打，由於場內設施還未完全到位，無法開放4萬人進場，林宗成說：「遠雄（巨蛋公司）首次接觸國際賽，不知國際賽的規格，首次接觸需要磨合。」

「我們不是房東。」林宗成表示，站在棒協的角度，當然希望開放一場比賽4萬人進場，但大巨蛋基於安全考量，只能測試1萬多人。

亞錦賽開幕戰原先開放13000個內野座位，門票一下子被搶光，緊急加開外野4000席，分成3000、1000席兩波預售依然秒殺。

林宗成表示，本來只有一波預售，由於測試賽疏散快、順暢，才有外野第2波，台北市政府本來評估現場售票有機會（最後1千張），但視察排隊路線後，發現2000人就滿了，到時可能湧進5000人，認為有問題才改回網路售票。