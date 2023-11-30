快訊

捲雙重國籍風波！吳欣盈強調「我已放棄美國籍」 喊這時間點見真章

2023縣市幸福指數大調查 台北市勇奪冠軍！其餘縣市排名曝光

亞錦賽／棒協希望開放單場4萬人 但「我們不是房東」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞錦賽／棒協希望開放單場4萬人 但「我們不是房東」

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
棒協表明無法再加開亞錦賽開幕戰門票。 體育署提供
棒協表明無法再加開亞錦賽開幕戰門票。 體育署提供

亞洲棒球錦標賽中華、南韓隊開幕戰一票難求，內外野17000張預售票被秒殺，中華棒球協會祕書長林宗成表示，目前看來，這就是亞錦賽單場最多人數，由於不同樓層疏散方式不一樣，17000人已是上限。

亞錦賽12月3日將在台北大巨蛋開打，由於場內設施還未完全到位，無法開放4萬人進場，林宗成說：「遠雄（巨蛋公司）首次接觸國際賽，不知國際賽的規格，首次接觸需要磨合。」

「我們不是房東。」林宗成表示，站在棒協的角度，當然希望開放一場比賽4萬人進場，但大巨蛋基於安全考量，只能測試1萬多人。

亞錦賽開幕戰原先開放13000個內野座位，門票一下子被搶光，緊急加開外野4000席，分成3000、1000席兩波預售依然秒殺。

林宗成表示，本來只有一波預售，由於測試賽疏散快、順暢，才有外野第2波，台北市政府本來評估現場售票有機會（最後1千張），但視察排隊路線後，發現2000人就滿了，到時可能湧進5000人，認為有問題才改回網路售票。

棒球 棒協

延伸閱讀

亞錦賽／醫生不太認同搭機出國 王貞治對台灣念念不忘一定要來

看棒球搭捷運！ 慶祝大巨蛋亞錦賽12／3開打 北捷彩繪列車「棒球場主題車廂」曝光

亞錦賽／不受以巴戰爭影響 巴勒斯坦「美軍」首次來台

台北大巨蛋亞錦賽門票今再「秒殺」警察局共逮53名黃牛

相關新聞

中職／樂天桃猿60人名單疑問重重 領隊：暫不回應

中華職棒今天公布契約球員保留名簿，樂天桃猿隊是一軍現有5隊唯一未放滿60人的隊伍，陳禹勳、賴鴻誠、郭嚴文、郭永維都不在名...

亞錦賽／棒協希望開放單場4萬人 但「我們不是房東」

亞洲棒球錦標賽中華、南韓隊開幕戰一票難求，內外野17000張預售票被秒殺，中華棒球協會祕書長林宗成表示，目前看來，這就是...

中職／各隊60人出爐！桃猿沒留鄉長、郭嚴文名單外戰力最猛

中華職棒今天公布「契約保留球員名簿」，6支球隊60人保護名單出爐，樂天桃猿隊僅保護54人，陳禹勳、賴鴻誠、郭嚴文、郭永維...

中職／高國慶確定轉任教練 潘威倫繼續當球員

中華職棒今天公布各隊契約保留球員名簿，統一獅隊共有13人未能擠進60人名單，包含「綠色坦克」高國慶，領隊蘇泰安表示，雙方...

中職／悍將一口氣「Thank You」8人 將給予離隊同意書

中華職棒今天公布各隊契約保留球員名簿，其中富邦悍將共有11名球員未列入，加上因擴編選秀指名而離隊的郭俊麟則達12人，其中...

亞錦賽／醫生不太認同搭機出國 王貞治對台灣念念不忘一定要來

世界全壘打王王貞治確定再度來台，12月2日將在台北大巨蛋開出歷史性第一球，中華棒球協會祕書長林宗成表示，最近和棒協理事長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。