中職／廖柏勳短短生涯引退 轉行裝潢業解惑兼宣傳

26歲的外野手廖柏勳今天宣告任意引退，即使過程中受到富邦悍將球團慰留，但不少球迷仍有疑惑，廖柏勳也特別澄清，自己想要改行從事裝潢業，順勢宣傳一波，「歡迎中部以北有需求的球迷參考。」

國立體大畢業的廖柏勳曾三度參加選秀落選，2022年季中獲得富邦悍將隊自主培訓合約，並在該年升上一軍，不過兩個球季出賽機會不多，一軍總計23場出賽敲出6支安打，打擊率1成50，另有1打點、3得分，在今天宣布退出中華職棒。

廖柏勳表示，結束球員生涯後，接下來將改行從事裝潢業，以系統櫃業務為主，也歡迎中部以北有需求的球迷參考。

悍將球團表示：「廖柏勳選手因個人生涯規劃，向球團提出離隊請求，球團與柏勳討論後，尊重本人決定，悍將球團祝福廖柏勳選手未來有更好的發展。」