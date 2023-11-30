快訊

捲雙重國籍風波！吳欣盈強調「我已放棄美國籍」 喊這時間點見真章

2023縣市幸福指數大調查 台北市勇奪冠軍！其餘縣市排名曝光

亞錦賽／棒協希望開放單場4萬人 但「我們不是房東」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／廖柏勳短短生涯引退 轉行裝潢業解惑兼宣傳

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
廖柏勳。 中央社
廖柏勳。 中央社

26歲的外野手廖柏勳今天宣告任意引退，即使過程中受到富邦悍將球團慰留，但不少球迷仍有疑惑，廖柏勳也特別澄清，自己想要改行從事裝潢業，順勢宣傳一波，「歡迎中部以北有需求的球迷參考。」

國立體大畢業的廖柏勳曾三度參加選秀落選，2022年季中獲得富邦悍將隊自主培訓合約，並在該年升上一軍，不過兩個球季出賽機會不多，一軍總計23場出賽敲出6支安打，打擊率1成50，另有1打點、3得分，在今天宣布退出中華職棒。

廖柏勳表示，結束球員生涯後，接下來將改行從事裝潢業，以系統櫃業務為主，也歡迎中部以北有需求的球迷參考。

悍將球團表示：「廖柏勳選手因個人生涯規劃，向球團提出離隊請求，球團與柏勳討論後，尊重本人決定，悍將球團祝福廖柏勳選手未來有更好的發展。」

富邦悍將 選秀

延伸閱讀

中職／擁名單外優先議約權 台鋼雄鷹預計挑2到3人

中職／周思齊還在60人 兄弟名單外球員5隊最少領隊這麼說

中職／高國慶確定轉任教練 潘威倫繼續當球員

中職／悍將一口氣「Thank You」8人 將給予離隊同意書

相關新聞

中職／樂天桃猿60人名單疑問重重 領隊：暫不回應

中華職棒今天公布契約球員保留名簿，樂天桃猿隊是一軍現有5隊唯一未放滿60人的隊伍，陳禹勳、賴鴻誠、郭嚴文、郭永維都不在名...

亞錦賽／棒協希望開放單場4萬人 但「我們不是房東」

亞洲棒球錦標賽中華、南韓隊開幕戰一票難求，內外野17000張預售票被秒殺，中華棒球協會祕書長林宗成表示，目前看來，這就是...

中職／各隊60人出爐！桃猿沒留鄉長、郭嚴文名單外戰力最猛

中華職棒今天公布「契約保留球員名簿」，6支球隊60人保護名單出爐，樂天桃猿隊僅保護54人，陳禹勳、賴鴻誠、郭嚴文、郭永維...

中職／高國慶確定轉任教練 潘威倫繼續當球員

中華職棒今天公布各隊契約保留球員名簿，統一獅隊共有13人未能擠進60人名單，包含「綠色坦克」高國慶，領隊蘇泰安表示，雙方...

中職／悍將一口氣「Thank You」8人 將給予離隊同意書

中華職棒今天公布各隊契約保留球員名簿，其中富邦悍將共有11名球員未列入，加上因擴編選秀指名而離隊的郭俊麟則達12人，其中...

亞錦賽／醫生不太認同搭機出國 王貞治對台灣念念不忘一定要來

世界全壘打王王貞治確定再度來台，12月2日將在台北大巨蛋開出歷史性第一球，中華棒球協會祕書長林宗成表示，最近和棒協理事長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。