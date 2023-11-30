中職／樂天桃猿60人名單疑問重重 領隊：暫不回應

中華職棒今天公布契約球員保留名簿，樂天桃猿隊是一軍現有5隊唯一未放滿60人的隊伍，陳禹勳、賴鴻誠、郭嚴文、郭永維都不在名單中，領隊川田喜則對這兩則疑問都同樣回應：「現狀暫不回應。」

猿隊契約保留名單僅放54人，有13人不在名單內，針對媒體詢問為何未放滿60人？川田喜則透過球團回覆，「牽涉到今後球員合約和球隊實力補強的問題，所以現狀暫不回應。」

至於最受關注的陳禹勳、賴鴻誠、郭嚴文、郭永維為何不在名單中？川田喜則同樣回答：「這個問題涉及到球員今後的合約，現狀暫不回應。」

昨日猿隊宣布更換總教練，教練團也預計從內部找尋人手成為教練，名單外球員是否有要簽回或轉任教練？川田喜則對此表示：「目前正在盡快考慮教練團人選。 待合約確定後，將會進行發表。」

猿隊13人戰力外名單中，包含行使自由球員權利的陳俊秀，川田喜則對此表示：「展現誠意與選手正在進行談約中。」