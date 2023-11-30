亞錦賽／不受以巴戰爭影響 巴勒斯坦「美軍」首次來台
亞洲棒球錦標賽12月3日開打，中華隊首戰南韓隊引發球迷瘋狂搶票，預賽第2戰將和完全陌生的巴勒斯坦隊交手，中華棒球協會祕書長林宗成說：「巴勒斯坦從未參加亞錦賽，這是史上第一次。」
中華隊在預賽和南韓、巴勒斯坦、香港同組，不少球員聽到巴勒斯坦也很好奇。
林宗成表示，巴勒斯坦在西亞區的比賽不敵巴基斯坦，但打敗斯里蘭卡，取得該區第2名，由於以巴戰爭的關係，一度擔心巴勒斯坦無法來台。
他說：「巴勒斯坦棒協會長住在加薩走廊，幾乎很難連絡，但副會長住在美國，因此取得連絡，該隊都是美國球員，未受戰爭影響，其中不少大學生。」
林宗成表示，巴勒斯坦兩年前向世界棒壘球總會申請入會，去年成為國際奧會的會員國，也進入世界棒壘球總會。
另外，林宗成指出，中國大陸本來要來台參賽，後來由斯里蘭卡取代，但該國破產無法來台，因此又換成香港。
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