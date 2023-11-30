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中職／擁名單外優先議約權 台鋼雄鷹預計挑2到3人
中華職棒今天公布各隊60人保留名單，名單外有不少仍具戰力球員，新軍台鋼雄鷹隊擁有優先補強的權利，預計明天開會討論，雄鷹領隊劉東洋表示，目前設定簽2到3人。
根據中職新球團加盟辦法規定，新球團前兩年可以與戰力外選手在12月31日以前優先議約，台鋼在去年、今年都享有這項權利，去年聯盟即解釋，新球團「優先議約」權利，優先程度大於「母球隊簽回」。
中職今天公布60人名單，有不少好手令人眼睛一亮，劉東洋表示，預計明天跟總教練洪一中，針對名單討論，人數會根據人選做評估，「初步設定2到3位。」
至於選才方向，劉東洋表示，與擴編選秀相同，球隊不會特別設定投手或野手，「只要符合需求都會考慮。」而目前宣告自由的3名球員，「會跟60人名單外球員一起做通盤考量，預計近期就會有結果。」
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