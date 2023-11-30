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中職／高國慶確定轉任教練 潘威倫繼續當球員

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中職統一獅隊老將高國慶轉任教練。 本報資料照片
中職統一獅隊老將高國慶轉任教練。 本報資料照片

中華職棒今天公布各隊契約保留球員名簿，統一獅隊共有13人未能擠進60人名單，包含「綠色坦克」高國慶，領隊蘇泰安表示，雙方經過討論，高國慶明年起將轉任教練。

高國慶中職生涯累積20個球季，1844支安打史上第3多，134轟排名史上第12，902分打點史上第7，一軍生涯打擊率3成整，然而今年完全無一軍出賽機會，也在球季後被放在60人保留名單外。

蘇泰安表示，這周二曾與高國慶碰面，雙方就轉教練的規劃進行會談，「國慶同意了，明年起轉為教練。」至於教練職務內容，則要等球隊整體規劃完畢後才會公布。

另外，蔡鉦宇也將轉為日文翻譯，蘇泰安表示，其他球員沒有特別規劃，有幾位會想辦法簽回來，同時也會觀察其他球團60人名單外人員，「有適合補強的，也會列入評估。」

統一獅隊雙老潘威倫(左)繼續當球員追逐150勝、高國慶(右)則轉任教練。 本報資料照片
統一獅隊雙老潘威倫(左)繼續當球員追逐150勝、高國慶(右)則轉任教練。 本報資料照片

而「嘟嘟」潘威倫今年仍在60人名單內，蘇泰安表示，雙方今天碰面會談，明年潘威倫仍是球員身份，但針對轉任教練的規劃，雙方也有交換過意見。

統一獅隊非契約保留球員名單：劉志宏、李丞齡、楊淳弼、江亮緯、林原裕、蔡鉦宇、鄭鎧文、方建德、謝修銓、林焌翰、江國謙、姚雨翔、高國慶。

高國慶 蘇泰安 統一獅

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