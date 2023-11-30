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蔣萬安貼文亞錦賽ready！網怒：搶4次票失敗..敲碗全開
台北大巨蛋本周日將舉辦亞錦賽台韓大戰，許多球迷引頸期盼，台北市長蔣萬安今天中午也在臉書貼出換上球衣的影片，表示「2023亞錦賽在大巨蛋，we are ready!」並為中華隊加油。
不過由於周日亞錦賽最後加開的1000張票，今天中午又被秒殺，蔣萬安這支「亞錦賽在大巨蛋we are ready」的影片一放上臉書，馬上湧入大批網友怒留言。
有網友怒轟「為什麼要讓黃牛猖狂，真正的球迷完全搶不到票。大巨蛋的第一場正式比賽對真正球迷來說意義非凡，但卻進不了場，真的很失望...」；還有網友抱怨「比seventeen還難搶欸....四次都失敗」，還有網友留言「謝謝，但是票根本買不到 ，哈啊哈哈！」
也有網友建議「能否把訂票時間，改成比賽前一天的中午十二點，再不行就是當天中午十二點賣，當天晚上比賽的票，讓黃牛連賣出去的時間都不夠，這樣可能減少黃牛搶票機會！」還有網友敲碗「請市長幫忙讓座位全部開放....。」
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