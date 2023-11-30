亞錦賽／啪，沒了！大巨蛋開幕戰 最後1000張票完售

亞洲棒球錦標賽在台北大巨蛋舉行的開幕戰，12月3日中華隊對南韓隊之戰，最後一波加開剩下的1000張外野門票，今天中午12點開賣，瞬間被掃光。

作為台北大巨蛋第一場正式比賽，亞錦賽開幕戰最初開放13000張內野座位，首波中信卡友優先購票，限量3000張秒殺，25日10000張門票開賣，也是1分鐘內完售。

經過台北市政府、中華棒球協會與遠雄協商後，加碼開放外野第1層、4000個座位，其中原本保留1000張門票供現場購買，另3000張在28日開賣後秒殺。

後續考量現場排隊安全性，最後1000張也在今天中午開賣，結果依舊是秒殺，不少球迷都說「點進去5秒鐘就沒了」，也有人呼籲不要向黃牛購票，亞錦賽複賽、決賽都會在台北大巨蛋舉行，屆時仍有機會看到中華隊英姿。