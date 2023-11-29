亞錦賽／周宗志與子弟兵再聚首 談邱智呈最不一樣

亞洲棒球錦標賽12月3日在台北大巨蛋開打，台灣隊投手教練周宗志過去是穀保家商總教練，孫易磊、宋嘉翔、林辰勳、邱智呈等人都是周宗志的子弟兵，周宗志表示，邱智呈和高中時期差最多。

穀保家商青棒前總教練、現新北市成棒隊總教練周宗志一路以來教出許多職棒好手，這次亞錦賽是台灣隊教練團一員，也遇到許多以前的子弟兵。周宗志表示，希望這次亞錦賽他們能把在季賽的實力展現出來，雖然現在已經是季末，但在疲勞時要怎麼面對，對年輕選手來說也是很好的經驗。

談到最近順利旅日、目前效力火腿鬥士隊的孫易磊，周宗志指出，孫易磊在今年U18世界盃真的投得不錯，不過由於還沒真正投入日職賽季，控球等方面要進步的東西還很多，「尤其日職那邊比較細膩。」

樂天桃猿隊捕手宋嘉翔也是穀保出身，周宗志表示，宋嘉翔去年才剛畢業，今年就獲得不少一軍機會，「跟預期比進度很快，也代表球團很重視他。」周宗志指出，「雖然他在小細節方面，像是接球、擋球還要再加強，但第1年表現已經非常棒了，經驗也愈來愈多。」

談到與高中時期相差最多的子弟兵，周宗志認為是統一獅隊外野手邱智呈，周宗志笑說：「他高中時期滿耍寶的，但阿呈長大了，這2年看他在一軍的表現，看得出來他會自己加強很多。」不過周宗志表示，邱智呈在高中時期本來打擊一直以來都很穩定。