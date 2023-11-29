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中職／曾總卸任與0冠無關 川田喜則談古久保接任原因

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿副董事長川田喜則。記者季相儒／攝影
樂天桃猿副董事長川田喜則。記者季相儒／攝影

樂天桃猿隊今天宣布總教練更替，日籍教練古久保健二接掌兵符，領隊川田喜則表示，期待他帶領球隊提高得分能力、減少每場失分，至於曾豪駒卸任則與總冠軍成績無關。

日商樂天集團接手經營樂天桃猿隊至今4年，尚未拿下總冠軍，在曾豪駒帶領下，近兩年打進總冠軍賽卻都空手而歸，球團在今天宣布總教練換人當。

川田喜則表示，選擇古久保擔任總教練的原因，是因為他在日本和台灣有豐富經驗、球員對於他的信任感以及他對比賽的熱情，接任首席教練近兩年，加入樂天桃猿之前，在台灣的球隊近三年的經驗，在日本也擁有豐富的球員經歷和教練經驗。

曾豪駒卸任總教練職務後，仍將繼續在猿隊效力，不過職務仍待新版教練團定案後才會揭曉，川田喜則也指出，總教練的更換與總冠軍賽成績無關，外界傳聞教練團是否尋找外部人選加入，都要等到團隊內部人事調整後才會公布。

川田喜則表示，球隊需要提高每場比賽的得分能力並減少每場比賽的失分，要做到這一點，不僅要整合比賽，還要整合春訓、數據分析和球探等方面制定全面的策略。現在還不能透露太多細節，但希望我們能夠制定每一項戰略和戰術，團結一致邁向總冠軍。

川田喜則指出，古久保在訓練過程中，陪同球員一起努力、給予支持，希望球員、總教練、教練團共同努力，也希望樂天桃猿隊能持續進步贏得總冠軍。相信棒球比賽的最終目標就是要戰勝其他球隊拿下總冠軍。

樂天桃猿 曾豪駒 棒球

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