亞錦賽／曾仁和準備抗日 自爆沒球數限制

亞洲棒球錦標賽中華隊先發輪值已有初步計畫，預賽3場交給徐若熙、張景淯、賴延峰，進入複賽曾仁和暫定抗日，曾仁和自爆沒有球數限制「不要受傷就好」，甚至做好預賽可能中繼的心理準備。

中華隊預賽首戰對南韓，接著依序交手巴勒斯坦、香港隊，順利闖進複賽則要對上日本隊，總教練郭李建夫昨天透露，曾仁和是暫定先發人選。

曾仁和今天表示，很開心有這個機會登板，總教練給予自己這個任務，上去能投幾局就投幾局，「國際賽比較難說，比分接近的話不一定什麼時候會被換下，日本社會人隊感覺打起來更拚，我們也是全力以赴。」

本屆亞錦賽中華隊陣中不少職業球員，母球團多半會給投手球數限制，但曾仁和笑說：「我是希望有球數限制啦，不過球團來問我的時候，我是說不要受傷就好。」

雖然被定位在先發，但曾仁和認為短期賽狀況不定，如果預賽投手有狀況，自己也可能提前登板，「在母隊就是先發、中繼都有，隨時準備好上場。」

今天曾仁和的母隊樂天桃猿也宣布總教練更替，曾豪駒執掌兵符4年後下台一鞠躬，曾仁和表示，自己進入中職就在曾總麾下，「想跟他說辛苦了，帶球隊一步一步打進冠軍戰，雖然退下來，但也還是戰友。」

猿隊一軍總教練將由首席教練古久保健二接任，曾仁和指出，過去牛棚練投時，古久保健二都會來看，投捕會議上也會提供不少意見，「他接總教練，應該也是滿不錯的開始。」