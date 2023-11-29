亞錦賽／孫易磊先中繼 郭李建夫談終結者人選點名3人

亞錦賽中華隊將在12月3日迎來首戰，先發投手排定徐若熙，「火球男」孫易磊也會隨後待命，總教練郭李建夫透露，由於球數限制，預計讓他先當中繼，有機會再排先發。

孫易磊在加盟日職火腿隊後，參加亞錦賽有著首場50球的限制，但休息一定天數後可增加投球數，因此排在第1戰中繼，等待機會先發。

亞錦賽開打在即，中華隊也開始在剛落成的大巨蛋內勤加練習。圖為總教練郭李建夫（中）。記者曾原信／攝影

中華隊在27日的練習賽面對興富發成棒隊，因9局下掉分被逆轉，終結者到由誰來扛？郭李建夫日前曾點名林詔恩、李子強和王政浩，今天也表示，王政浩經驗比較老練，由他帶領年輕投手交流，「不會固定，誰狀況好誰上，大概有3、4個準備。」

郭李建夫同時身兼U23中華培訓隊總教練，目前球隊在冬季聯盟出賽，打到第4場終於勝場開張，郭李建夫希望年輕球員繼續保持，另一方面也觀察冬盟社會人隊的表現，郭李建夫表示：「有跟球員說，去學習人家好的地方，相對也要展現好的地方讓人家學習。」