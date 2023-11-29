中職／王躍霖發文感謝味全龍給機會 將盡全力幫助雄鷹

王躍霖今年轉戰味全龍成為牛棚要角，幫助球隊奪下睽違24年的總冠軍。不過他昨天在中職擴編選秀被台鋼雄鷹隊選走，今天他在IG發文感謝龍隊給他機會延續職業生涯，也感謝雄鷹的賞識。

雄鷹將是王躍霖生涯效力的第4支球隊，他和弟弟王維中僅同隊1年又分開，王維中昨天發IG限動溫情喊話，「依然愛你。」

今天稍早王躍霖發文寫道，「我想在這裡先謝謝味全龍球團三董、徐董、丁領隊、葉總，當初給我機會，才讓我能延續職棒生涯。我非常珍惜也謝謝葉總信任，給我很多機會上場，證明自己還能在職業場上投球，也因為這樣才有機會被台鋼雄鷹賞識，納入麾下。謝謝台鋼雄鷹球團劉東洋領隊以及洪總賞識，我會全力以赴盡自己最大努力投好每場比賽，幫助球隊穩固牛棚防線。」

「很開心在味全龍的一年中，得到機會拿出好成績，也一起拿下冠軍。今年很多事情都不是我能想像到的，但對我而言，都是充滿感恩的心態去面對未來每一天。球員生涯有限，所以我格外珍惜，謝謝龍迷的支持與吶喊，我心中只有感謝，你們每一句加油都是動力。明年換隊伍後還是要跟我打聲招呼喔！我會很感激的。」