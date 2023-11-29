快訊

Bug訂單「全數認帳」後反悔…飯店不認全取消 北市消保官說話了

8人生死未卜！美軍魚鷹機墜日外海 發現疑似殘骸及3名機組員

台大碩博生淪廉價勞工？低工資、高工時 逾3成需兼2份以上工作

亞錦賽／首次搭擋林靖凱 林承飛：他更像老將

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
亞錦賽開打在即，中華隊也開始在剛落成的大巨蛋內勤加練習。圖為來自樂天桃猿的內野手林承飛（右）正在練習。記者曾原信／攝影
亞錦賽開打在即，中華隊也開始在剛落成的大巨蛋內勤加練習。圖為來自樂天桃猿的內野手林承飛（右）正在練習。記者曾原信／攝影

中華隊備戰12月3日開打的亞洲棒球錦標賽，連續兩天在台北大巨蛋練球，林承飛生涯首次與林靖凱搭擋，要找磨合方式更感到這位平鎮學弟的「老將」風格，「他告訴我，傳壘包就好。」

林承飛守游擊、林靖凱守二壘，這是平鎮高中常見的風景，然而兩人相差3屆，第一次同時在場就是今年亞錦賽，總教練郭李建夫早早決定將內野中線交給他們。

林靖凱會合後，11月27日兩人在練習賽開始磨合，林承飛想溝通一下傳哪個位置他比較習慣，沒想到林靖凱老神在在，不需要特意配合，就連林承飛都認證：「他比較像老將。」

先前曾說想跟林靖凱請益，林承飛也確實在搭擋過程中，發覺林靖凱的不同之處，「像是練習的時候，我會想像跑者是陳晨威，要求自己盡快處理，靖凱就是要求在對方跑壘時間內，穩穩抓到就好，我的守備動作比較大，這點需要跟他學習。」

林承飛在上周的練習賽中曾敲出2長打，包含1轟，27日擔任第2棒3打數繳白卷，他表示，擔任第2棒的角色是推進，在畝球隊打第6、7棒，通常也是負責串連攻勢，「想法上沒什麼改變。」

林靖凱 林承飛 平鎮高中

延伸閱讀

中職／跟曾總說辛苦了 林承飛不擔心日式訓練：洪總就是

中職／來自苗栗泰安山區秘密基地 泰雅族後裔「村長」林靖凱

亞錦賽／徐若熙開幕戰先發抗韓 郭李把最重要兩戰都交給他

亞錦賽／首度搭擋林靖凱 林承飛期待：很多想問的

相關新聞

中職／跟曾總說辛苦了 林承飛不擔心日式訓練：洪總就是

樂天桃猿隊今天宣布曾豪駒下台，總教練一職由古久保健二接任，林承飛起床打開手機看到消息也很驚訝，在亞錦賽中華隊集訓的猿隊球...

中職／徐若熙首進美職國際新秀榜 曾峻岳「發光時刻」提早

美國棒球數據網站「FanGraphs」公布最新國際新秀排行榜，日職強投山本由伸排第一，中華職棒也有兩名台灣投手上榜，富邦...

中職／雄鷹首次洋將測試會 廣島、巨人退役好手都來了

台鋼雄鷹隊將於明年登上一軍戰場，除了藉由實戰持續累積經驗，也不斷透過各種方式補強戰力，擴編選秀剛結束，洋將也是明年球季重...

亞錦賽／首次搭擋林靖凱 林承飛：他更像老將

中華隊備戰12月3日開打的亞洲棒球錦標賽，連續兩天在台北大巨蛋練球，林承飛生涯首次與林靖凱搭擋，要找磨合方式更感到這位平...

日職／ 機率只有1.7%！59人參加聯合測試會僅1人獲合約

日本職棒11月15日進行12球團聯合測試會，包含我國好手張奕等59名選手參加，截自昨天為止，竟只有前歐力士投手吉田凌受青睞，獲得羅德隊開出的育成合約。 據日媒《Full-Count》報導，去年有

日職／獎盃拿到手軟！山本由伸洋聯MVP三連霸平朗神紀錄

日本職棒於昨日公布年度獎項得主，最受矚目的年度MVP都頒給了聯盟優勝隊伍球員，洋聯毫不意外由打遍聯盟無敵手的歐力士山本由伸獲得，連3年獲獎追平旅美大前輩鈴木一朗紀錄；央聯則是由阪神虎隊新人村上頌樹包辦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。