亞錦賽／首次搭擋林靖凱 林承飛：他更像老將
中華隊備戰12月3日開打的亞洲棒球錦標賽，連續兩天在台北大巨蛋練球，林承飛生涯首次與林靖凱搭擋，要找磨合方式更感到這位平鎮學弟的「老將」風格，「他告訴我，傳壘包就好。」
林承飛守游擊、林靖凱守二壘，這是平鎮高中常見的風景，然而兩人相差3屆，第一次同時在場就是今年亞錦賽，總教練郭李建夫早早決定將內野中線交給他們。
林靖凱會合後，11月27日兩人在練習賽開始磨合，林承飛想溝通一下傳哪個位置他比較習慣，沒想到林靖凱老神在在，不需要特意配合，就連林承飛都認證：「他比較像老將。」
先前曾說想跟林靖凱請益，林承飛也確實在搭擋過程中，發覺林靖凱的不同之處，「像是練習的時候，我會想像跑者是陳晨威，要求自己盡快處理，靖凱就是要求在對方跑壘時間內，穩穩抓到就好，我的守備動作比較大，這點需要跟他學習。」
林承飛在上周的練習賽中曾敲出2長打，包含1轟，27日擔任第2棒3打數繳白卷，他表示，擔任第2棒的角色是推進，在畝球隊打第6、7棒，通常也是負責串連攻勢，「想法上沒什麼改變。」
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